Huawei P40 Pro zapowiada się doskonale. Znamy specyfikację aparatów

Jak zapowiedział Richard Yu z Huawei, prezentacja flagowych modeli serii P40 odbędzie się już 26 marca w Paryżu. Chociaż do samego wydarzenia zostało jeszcze kilkanaście dni, zdążyliśmy poznać specyfikację techniczną tego, co w modelu Huawei P40 Pro będzie najważniejsze – głównego modułu aparatu, który tutaj liczy aż pięć obiektywów.

Ze względu na znaną sytuację na linii Huawei – USA oraz wynikający z niej fakt braku dostępu do usług Google, firmie może być znacznie trudniej przekonać klientów do swoich nowych telefonów. Jednym z argumentów, którego użyła dla tańszych przedstawicieli serii P40, P40 Lite i P40 Lite E, była niska na tle konkurencji o podobnych możliwościach sprzętowych cenach.

W przypadku urządzeń flagowych obniżenie ceny z całą pewnością nie wystarczy, dlatego postanowiono zainwestować w coś niezależnego od łaski USA, a co Huawei bardzo dobrze potrafi implementować – rozwiązania do fotografii mobilnej.

Udostępnione w wyniku przecieków rendery nowego urządzenia zdradziły, że będzie ono wyposażone w aż pięć obiektywów umieszczonych z tyłu, wewnątrz charakterystycznej wyspy, która w tym roku jest najmodniejszym trendem wśród producentów – zastosowanym chociażby przez Apple i Samsunga. To, co tam znajdziemy, na pierwszy rzut oka robi duże wrażenie.

Na główny moduł fotograficzny smartfona Huawei P40 Pro złożą się następujące obiektywy:

Fotograficzne wyposażenie smartfona Huawei P40 Pro prezentuje się kompletnie. Pewną nowością jest zastosowanie aż dwóch teleobiektywów, których funkcjonalność może być ciekawie rozwinięta przy pomocy oprogramowania urządzenia. Jednak na jego szczegóły przyjdzie nam poczekać do premiery.

IMX700 52mp (Hexadeca Bayer) RYYB 1/1.28"

IMX650 40mp ultra wide Cine RGGB 1/1.5"

3x optical tele zoom

10x optical dual prism periscope zoom with 2P1G lenses

Time of flight sensor

LED light

Color temperature sensor

