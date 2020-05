Huawei bliskie ułaskawienia w USA – przynajmniej pod względem współpracy przy budowie sieci 5G

Ograniczenie handlu amerykańskich firm z Huawei był dla tego producenta prawdziwym ciosem. Nie chodziło tylko o brak możliwości współpracy z Google (choć to też boli), ale także zablokowanie wielomilionowych umów na dostarczanie sprzętu do rozbudowy sieci 5G w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o tę druga kwestię, całkiem możliwe, że niektóre restrykcje zostaną uchylone.

Huawei z szansą na udział w rozwoju 5G w USA

Jeśli wierzyć raportowi Reutersa, Departament Handlu Stanów Zjednoczonych jest bliski podpisania nowego rozporządzenia, które zdjęłoby kajdany z rąk Huawei przy pracach nad rozbudową sieci 5G w kraju. Co prawda kula u nogi, jaką jest blokada współpracy z Google i wyposażania smartfony w usługi GMS nadal będzie obowiązywać, ale zawsze to jakiś krok do przodu w stosunkach na linii USA-Huawei.

W gruncie rzeczy, możliwość współpracy z amerykańskimi operatorami sieci komórkowych jako dostawca sprzętu do rozbudowy infrastruktury 5G przyniesie Huawei znacznie więcej pieniędzy niż sprzedaż smartfonów na rynku konsumenckim. Biznes związany z 5G dopiero się rozkręca, a jeśli Chińczycy dobrze poustawiają pionki na planszy, będą w stanie utrzymywać się w grze przez długi czas bez strachu o utratę środków.

Światełko w tunelu

Huawei jest największym na świecie dostawcą sprzętu telekomunikacyjnego. Infrastruktura wielu sieci operatorskich oparta jest na rozwiązaniach 4G tego producenta. Zwłaszcza amerykańskie firmy miały swego czasu niezłą zagwozdkę dotyczącą współdziałania z Huawei przy obsłudze, konserwacji i serwisie sprzętu kupionego od firmy jeszcze przed ograniczeniami nałożonymi przez Departament Handlu.

Blokada Huawei, co oczywiste, działa niekorzystnie na rozwój tego giganta, ale stanowi także problem dla wielu firm, które do tej pory z nim współpracowały. Z jednej strony Departament Handlu nie chce, żeby rynek infrastruktury 5G w USA został zmonopolizowany przez Huawei, a z drugiej, musi wziąć pod uwagę, że trwałe wykluczenie z działań tak uznanej firmy może przynieść spore szkody, które nawet trudno w tym momencie oszacować.

Jak wskazuje Reuters, kwestia uchylenia ograniczeń w dziedzinie współpracy Huawei przy sieciach 5G jest w tym momencie rozważana przez Departament Handlu, choć nie wiadomo, ile czasu jeszcze minie do podęcia decyzji i ogłoszenia jej.

źródło: Reuters