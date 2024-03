Huawei wkrótce zacznie sprzedawać w Polsce nowy tablet. Wiemy co i za ile

Huawei kontynuuje tradycję dołączania do oferty urządzeń ze specjalnymi ekranami, które dotykane przez użytkownika wydają się mieć matową fakturę. Już wiadomo, czym będzie następny sprzęt tego typu, a także ile będzie kosztować.

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte

To pełna nazwa nowego tabletu Huawei, który będziemy mogli zamawiać już od 8 kwietnia w Polsce. Wydawałoby się, że skoro do premiery pozostało tak dużo czasu, to nie powinniśmy na jego temat znać zbyt wielu szczegółów. Rzeczywistość jest inna: producent już teraz umieścił kluczowe informacje na specjalnej stronie.

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition (źródło: Huawei)

Zgodnie z opisem, urządzenie będzie dysponowało 11,5-calowym ekranem TFT LCD PaperMatte o proporcjach 3:2 i „miękkiej” fakturze przypominającej papier, z odświeżaniem 120 Hz oraz wyświetlającym treści w rozdzielczości 2,2K (2200 x 1440 pikseli, 299 ppi). Współczynnik powierzchni ekranu do obudowy wynosi 86%.

Zadbano tu o wyposażenie tabletu w chroniącą oczy technologię antyodblaskową. Pomaga ona lepiej działać wyświetlaczowi w świetle słonecznym lub przy jasnym oświetleniu, zwłaszcza w specjalnym trybie eBook. Minusem takiego rozwiązania jest lekkie przyciemnienie obrazu – jeśli wolimy jaśniejszy, Huawei proponuje zakup standardowej wersji tabletu MatePad 11.5, którą już u nas recenzowaliśmy.

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition (źródło: Huawei)

Wyświetlacz PaperMatte wyposażono w technologię mikrowibracji i amortyzacji, aby odtworzyć szelest pióra na papierze. Tego typu wrażenia możliwe będą dzięki rysikowi M-Pencil 2. generacji, który oferuje 4096-stopniowe wykrywanie nacisku.

Pióro będzie dodawane do zestawu – przynajmniej w pierwszych dniach sprzedaży, bo grafiki wspominają, że rysik jest osobno sprzedawanym akcesorium, ale już strona produktu wspomina, że będzie on dodawany w prezencie. Innym opcjonalnym akcesorium będzie klawiatura Huawei Smart Keyboard.

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition (źródło: Huawei)

Specyfikacja wymienia procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 (2,4 GHz) z grafiką Adreno 644, 8 GB RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej, tylny aparat 13 Mpix (f/1.8) z autofokusem i funkcją timelapse, przedni aparat 8 Mpix (f/2.2) z opcją automatycznego kadrowania FollowCam, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 z LDAC HD Audio i 4 głośniki. Zabrakło tylko modułu GPS.

O zasilanie podzespołów dba bateria o pojemności 7700 mAh oraz system operacyjny HarmonyOS 3.1. Oznacza to, że nabywca nie będzie miał łatwego dostępu do sklepu Google Play, ale aplikacje bez trudu pobierze z AppGallery.

Całość zamknięto w metalowej obudowie o wymiarach 260 x 176 x 6,85 mm, która waży 499 g.

7.5 Ocena

Do kupienia w kwietniu za…

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte będzie dostępny w Polsce od 8 kwietnia. Jego cenę określono na 1399 złotych. Jak wskazuje strona produktu, dostępny on będzie tylko w szarej wersji kolorystycznej.

Wpis zawiera link afiliacyjny. Korzystając z niego wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!