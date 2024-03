Battle Royale w World of Warcraft. To nie żarty!

Do grona gier z własnym trybem Battle Royale, takich jak Call of Duty: Warzone, Fortnite, czy też Apex Legends, teraz dołączy również World of Warcraft. Tak, dobrze czytacie!

Plunderstorm to tryb Battle Royale w World of Warcraft

W ostatnich miesiącach World of Warcraft trzyma się całkiem nieźle. Kryzys, który gra miała po fatalnie zarządzanym dodatku Shadowlands minął, kilka miesięcy temu zapowiedziano trylogię trzech nowych ekspansji, a regularnie kilkaset tysięcy graczy każdego miesiąca ogrywa ten tytuł. Na serwery zmierza aktualizacja 10.2.6, która ma zmienić kilka rzeczy.

Jedną ze zmian na pewno będzie nasze postrzeganie World of Warcraft. Gra, która w listopadzie tego roku obchodzić będzie 20 urodziny, słynąca z wojny pomiędzy Sojuszem a Hordą i gameplayem skupiającym się na raidach, dungeonach i PvP, odbija w nową stronę. Po wprowadzeniu sezonów odkrywców, które były wielkim sukcesem na Classicu, przyszedł czas na nowy rodzaj rozgrywki — Battle Royale!

Rozgrywka odbywać się będzie na Wyżynie Arathi, w jednym „meczu” wziąć udział może 60 osób. Do wykorzystania będą nowe postacie, a nie te wylewelowane na retailu bądź classicu.

Tak prezentuje się mapa w nowym trybie (źródło: Blizzard)

Plunderstorm odmieni World of Warcraft

Tryb Battle Royale w całości będzie w motywie pirackim, który w World of Warcraft przewija się od wielu lat. Nowa zabawa polega na tym, co już znamy z innych gier BR, czyli ścieraniu się z przeciwnikami bądź ukrywaniu się przed nimi i eksploracji mapy, aby znaleźć rzeczy lub umiejętności potrzebne do przetrwania. Wygrywa ostatnia postać, która zostanie na arenie.

Mapa zmniejsza się przez burzę, która wraz z upływem czasu będzie zacieśniać krąg. Zdobyte zdolności mają maksymalnie trzy rangi i specjalnie pod ten tryb przeprojektowano interfejs użytkownika. Za sukcesy w Battle Royale gracze otrzymają nowego wierzchowca papugę, zwierzaka, a w dodatku osoby bawiące się na retailu dodatkowe nagrody w postaci zestawów do transmodyfikacji.

Tak prezentują się nagrody za tryb Battle Royale (źródło: Blizzard)

Plunderstorm jest trybem dostępnym dla każdej osoby, która posiada aktywny abonament World of Warcraft. Nie musimy mieć najnowszego dodatku, żeby móc zagrać w Battle Royale.