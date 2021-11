Microsoft winny ujawnienia informacji o nadchodzącym urządzeniu 2 w 1 od Huawei

Zwykle premiery laptopów nie niosą ze sobą większych emocji, chyba że poruszają nas konferencje Apple lub Microsoftu. Producentem, który lubi zamieszać na tym rynku jest Huawei. I właśnie sprzęt tej firmy został w pewnym sensie „zapowiedziany” w sklepie Microsoft Store.

Huawei MateBook E wskazany palcem przez Microsoft

Niedawno Huawei zaplanowało wydarzenie, na którym powinny pojawić się nowe urządzenia tego producenta. Wśród nich na pewno znajdzie się zegarek Huawei Watch GT Runner, ale to nie koniec rewelacji. Firma ma w zanadrzu coś innego – wszak dziwnym by było, poświęcać całą konferencję jednemu urządzeniu naręcznemu.

Huawei MateBook E (fot. IT Home)

Źródła i powyższa zapowiedź wskazują na prezentację urządzenia 2 w 1 o nazwie MateBook E. Spostrzegawczy redaktorzy IT Home namierzyli w sklepie Microsoft Store opis aplikacji, który to potwierdza. Tłumaczenie z mandaryńskiego wspomina, że program jest sterownikiem klawiatury Huawei i służy do konfiguracji doczepianych akcesoriów. „Obsługuje tylko wyznaczone modele laptopów Huawei”.

Oczywiste jest więc, że Huawei szykuje się do premiery tabletu z dołączaną klawiaturą, który działałby na systemie Windows 11. Zrzuty ekranu z aplikacji zawierają nawet obrazy nadchodzącego MateBooka E – następcy modelu z 2019 roku. Ujawniają, że sprzęt będzie wyposażony w gniazdo słuchawkowe i zapewni stosunkowo dobre pokrycie przedniego panelu przez ekran. Jego forma bardzo przypomina urządzenia z rodziny Surface Pro od Microsoftu.

Huawei MayteBook E (fot. IT Home)

Huawei w Europie laptopami stoi

Huawei, nie mogąc w ostatnich latach „pompować” środków w dział smartfonów, szuka alternatywnych źródeł przychodu, inwestując w rynek laptopów. Urządzenia działające na Windowsie są wciąż szeroko dostępne w różnych częściach świata, co firma stara się skrzętnie wykorzystywać. Z konkurencją walczy nie tylko za pomocą solidnych specyfikacji, ale także rozsądnych cen oferowanych urządzeń. MateBooki często wymieniane są w różnych zestawieniach jako jedne z najbardziej opłacalnych wyborów dla poszukujących wydajnego, nie-gamingowego sprzętu.

