Huawei Mate X drugiej generacji powinien pojawić się w III kwartale 2020 roku

Huawei Mate X nie miał szansy zdobyć większej popularności, z kilku powodów. Pierwszym jest to, że został wprowadzony do sprzedaży długo po premierze, a drugim – że można go kupić tylko w Chinach. Mimo to producent pracuje nad jego następcą.

I nie mówimy tu o poprawionej wersji składanego smartfona Huawei, czyli Mate Xs. Model ten będzie tylko ulepszeniem Mate’a X, w którym powinny znaleźć się między innymi: wytrzymalszy ekran oraz bardziej solidne zawiasy. Spodziewamy się go zobaczyć podczas targów MWC 2020, które odbędą się w lutym przyszłego roku.

Huawei Mate X 2, czyli prawdziwy następca Mate X

Raporty płynące z Chin sugerują, że Huawei zaprezentuje składany smartfon drugiej generacji w drugiej połowie przyszłego roku. Dostawcy części mechanicznych oraz ekranów już przygotowują się do masowej produkcji podzespołów. Wiadomo też, że za zawiasy w nowym modelu będzie odpowiadać firma Jarllytec.

Jeśli informatorzy mają rację, to Mate X 2 powinien zostać zaprezentowany wraz z modelem Mate 40 i będzie współdzielił z nim część specyfikacji. To całkiem sprytny ruch, obniżający koszty. Układy z serii Kirin 1000 mogłyłby wtedy wylądować w obu liniach produktowych, dodając natywne wsparcie dla sieci 5G.

Użytym w tym wypadku procesorem może być Kirin 1020, noszący nazwę kodową Baltimore. Z informacji, które już Wam przekazywaliśmy wynika, że będzie to bardzo wydajna jednostka, przewyższająca możliwościami Kirina 990 nawet o 50%. Technologia produkcji osiągnęła w nim 5 nm i nastąpiła zmiana wykorzystywanych rdzeni – z Cortex A76 na A78. Zapowiada się ciekawy sprzęt, biorąc pod uwagę, że Qualcomm wykorzystuje w swoim najnowszym procesorze rdzenie Cortex A77.

Oczywiście, ze względu na tak odległy termin spodziewanej premiery, wielu dodatkowych szczegółów dowiemy się w nadchodzących miesiącach.

źródło: MyDrivers przez gizchina