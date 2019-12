Huawei Mate 30 Pro pobił samego siebie w teście DxOMark Mobile

Smartfony Huawei od zawsze brylowały w rankingach DxOMark Mobile – niemal zawsze wskakiwały na sam ich szczyt. Wyjątkiem jest Huawei P20, który – co oczywiste – musiał ulokować się (zaraz) za lepszym Huawei P20 Pro. Tym razem mamy jednak do czynienia z dość niecodzienną sytuacją, ponieważ okazuje się, że Mate 30 Pro 5G ma lepszy aparat niż… Mate 30 Pro.

Huawei zaprezentował smartfony z serii Mate 30 we wrześniu 2019 roku i już tydzień po ich oficjalnej premierze DxOMark opublikował test aparatu w wersji z dopiskiem „Pro” w nazwie. Jak nietrudno się domyślić, wskoczyła ona na sam szczyt rankingu w kategorii Mobiles, ponieważ uzyskała końcowy wynik na poziomie 121 punktów. Co ciekawe, Mate 30 Pro niedawno musiał podzielić się pierwszym miejscem z Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition. Była to spora niespodzianka, bowiem do tamtej pory żadnemu flagowcowi tej marki nie udało się zadebiutować na tak wysokiej pozycji w tym zestawieniu.

DxOMark Mobile – test aparatu w Huawei Mate 30 Pro 5G

We wrześniu Huawei zapowiedział dwie wersje Mate 30 Pro: podstawową i z modemem 5G. Producent zdecydował się na taki krok, ponieważ sieć piątej generacji wciąż nie jest powszechnie dostępna i nie wszyscy użytkownicy mają do niej dostęp, więc bez sensu, żeby kupowali smartfon, który ją obsługuje. Jednocześnie takie urządzenie jest atrakcyjniejsze cenowo, a jedyną różnicą jest brak modemu 5G – pozostała specyfikacja pozostaje już dokładnie taka sama. Przynajmniej teoretycznie.

Po przetestowaniu Mate 30 Pro 5G ekipa z DxOMark oceniła bowiem jego aparat lepiej niż ten w Mate 30 Pro, mimo że na papierze oba smartfony oferują takie same moduły. Wersja 5G zakończyła testy z wynikiem 123 punktów. Urządzenie dostało też 134 punkty za zdjęcia i 102 za wideo, podczas gdy wariant bez modemu 5G – odpowiednio – 132 punkty i 100 punktów. Testerzy przyznali mu więcej punktów przede wszystkim za fotografie nocne, zoom i bokeh oraz lepiej działający autofokus przy kręceniu filmów.

Trzeba przyznać, że to doprawdy niecodzienna sytuacja, aby jeden smartfon przebił samego siebie w teście DxOMark Mobile. Można jednak podejrzewać, że za ten „sukces” odpowiedzialne są aktualizacje oprogramowania – Huawei miał bowiem czas, aby ulepszyć działanie tego elementu, ponieważ Mate 30 Pro i Mate 30 Pro 5G oferują dokładnie takie same moduły.

Źródło: DxOMark, DxOMark