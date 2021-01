Już wiemy, czym Kirin 820E różni się od Kirina 820, bo Huawei pokazał smartfon Nova 7 SE 5G Lohas Edition

Niedawno doszły nas słuchy, że Huawei ma w zanadrzu dwa procesory, w tym HiSilicon Kirin 820E. Nie wiedzieliśmy jednak, czego się po nim spodziewać. Teraz wszystko stało się jasne, ponieważ Huawei wprowadził na rynek pierwszy smartfon z tym układem – model Nova 7 SE 5G Lohas Edition.

Procesor HiSilicon Kirin 820E

Huawei ma ogromne doświadczenie w produkcji procesorów, lecz Stany Zjednoczone sparaliżowały go w tej dziedzinie przez swoje sankcje. Firma, ku naszemu zaskoczeniu, mimo wszystko jakoś sobie radzi i to na tyle dobrze, że udało jej się stworzyć kolejny układ – HiSilicon Kirin 820E.

Procesor ten ma zupełnie inną konfigurację rdzeni niż pierwowzór, bo jest zbudowany z trzech rdzeni ARM Cortex-A76 o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,22 GHz i trzech ARM Cortex-A55 1,84 GHz. Względem Kirina 820 różni się więc brakiem wysokowydajnego rdzenia ARM Cortex-A76 2,36 GHz, a ponadto ma mniej o jeden rdzeń ARM Cortex-A55.

HiSilicon Kirin 820E (źródło: Huawei)

Wciąż natomiast bazuje na 7-nm procesie technologicznym i ma sześciordzeniową grafikę ARM Mali-G57 oraz Kirin ISP 5.0. Huawei nie wspomina natomiast nic o jednordzeniowym chipie NPU, który Kirin 820 ma. Albo jest to zwykłe przeoczenie, że go nie wymieniono w specyfikacji, albo jest to kolejna rzecz, którą „wycięto”.

Huawei Nova 7 SE 5G Lohas Edition

Jest to pierwszy smartfon z sześciordzeniowym procesorem HiSilicon Kirin 820E i jednocześnie kolejna, trzecia już wersja tego samego modelu. Pierwszą wyposażono w układ Kirin 820, natomiast drugą w MediaTek Dimensity 800U.

Jedynymi różnicami pomiędzy poszczególnymi wersjami Huawei Nova 7 SE 5G są procesory, aczkolwiek we wszystkich przypadkach zachowano bardzo ważną rzecz, czyli modem 5G. Obawialiśmy się, że w układzie HiSilicon Kirin 820E może go zabraknąć, gdyż Stany Zjednoczone chcą odciąć firmę od wszystkiego, co jest związane z tą technologią (i nie tylko).

Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition (źródło: Huawei)

Na szczęście tak się nie stało, a większość klientów pewnie nawet nie zauważy, że zmienił się procesor – zwrócić mogą co najwyżej uwagę na nazwę, bo wersja z MediaTekiem Dimensity 800U ma dopisek „Vitality Edition” (nie jest już dostępna w sprzedaży), a ta z układem HiSilicon Kirin 820E – „Lohas Edition”. Cena też się nie zmieniła – wynosi 2299 juanów.

Skoro zatem wiemy już, co oferuje HiSilicon Kirin 820E, teraz czekamy na pierwszy smartfon z procesorem HiSilicon Kirin 985E.