Twoje dziecko chciałoby mieć taki zegarek – oto Huawei Kids Watch 5X

Popularność smart zegarków dla dzieci w ostatnich latach rośnie coraz bardziej. Dostrzegł to także Huawei, bo właśnie zaprezentował Kids Watch 5X i 5X Pro, czyli naprawdę interesujące inteligentne zegarki przeznaczone dla najmłodszych.

Specyfikacja i kluczowe funkcje

Obydwa modele są ciekawymi propozycjami, ale zdecydowanie bardziej interesujący jest 5X Pro. Oferuje on bowiem unikalną odłączaną, obracaną konstrukcję i został wyposażony w dwa ekrany: standardowy, kolorowy panel OLED o przekątnej 1,6 cala, a także segmentowy wyświetlacz 1,52 cala, mający wyświetlać tylko podstawowe informacje, takie jak data, godzina i stan naładowania.

fot. Huawei

Taka konstrukcja ma swoje przemyślane zastosowanie. Po obróceniu zegarka do pozycji ekranu segmentowego, ten automatycznie przełączy się w tryb nie przeszkadzać, który ma pomóc bardziej skupić się na nauce. Idąc dalej, po obu stronach została zaimplementowana kamera – po to, aby umożliwić dzieciom rozmowy wideo z rodzicami. Ponadto, gdy zegarek zostanie wyjęty z paska, może służyć za aparat do robienia zdjęć sobie lub ze znajomymi oraz da się go wykorzystać do funkcji tłumaczenia przez skanowanie nim tekstu.

Zarówno droższy Kids Watch 5X Pro, jak i tańszy 5X oferują zaawansowane funkcje, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pociech. Zegarki obsługują precyzyjne lokalizowanie w pomieszczeniach, w ponad 8000 centrach handlowych (mowa tu oczywiście o Chinach), na lotniskach, dworcach, i innych budynkach użyteczności publicznej.

Pozycjonowanie może opierać się także na podstawie lokalizacji znajdujących się w pobliżu smartfonów Huawei. Dzięki temu, urządzenie może być namierzane nawet wtedy, gdy jest wyłączone i nie ma dostępu do sieci. Sprzęt został wyposażony w szereg modułów łączności, włącznie z LTE, WiFi, Bluetooth i NFC. Powstała także aplikacja towarzysząca pozwalająca rodzicom śledzić położenie dzieci.

Cena i dostępność

Cóż, tanio nie jest. Jednak patrząc na to, jak zaawansowane funkcje oferują te zegarki, cena nie powinna dziwić. Huawei Kids Watch 5X został wyceniony na 1598 juanów (około 1100 złotych), natomiast bardziej wypasiony Watch 5X Pro ma kosztować 1998 juanów, co daje nam ok. 1300 złotych. Przedsprzedaż u chińskich sprzedawców ruszyła już teraz.

Na ten moment zegarek został zaprezentowany tylko w Chinach. Nie wiemy, czy w ogóle, a jeśli tak, to kiedy Huawei zamierza wypuścić go na rynek globalny.