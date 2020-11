Tak się robi Black Friday – Xiaomi Mi Band 5 w takiej cenie, że aż żal nie kupić!

Też czekaliście do północy, żeby załapać się na jedną z najlepszych okazji tegorocznego Black Friday i poszliście spać z niczym? Mam dokładnie tak samo. Na szczęście, jest ktoś, kto potrafił zrobić ten dzień jak trzeba.

Jak wygląda Black Friday w oczach typowego konsumenta? Bardzo prosto. Produkty, które na co dzień cieszą się sporym zainteresowaniem, sprzedawane są znacznie taniej, niż zazwyczaj. Tymczasem, zwłaszcza w Polsce, mamy do czynienia z upiorną karykaturą tego święta.

Sztuczne podbijanie cen, żeby opuścić je specjalnie w Black Friday – standard. Huczna promocja, a potem to nie my, to błąd systemu – norma. Niestety, tak wygląda polska rzeczywistość podczas wyprzedaży.

Na szczęście, znalazł się ktoś, kto zrobił to tak, jak trzeba.

Xiaomi Mi Band 5 na Allegro, czyli jak powinien wyglądać Czarny Piątek

Inteligentne opaski Xiaomi kojarzy właściwie każdy – to najczęściej kupowane urządzenia ubieralne w Polsce. Xiaomi Mi Band 4 sprzedał się w rekordowej ilości sztuk, a Xiaomi Mi Band 5 ma wszystko to, co potrzebne, by doścignąć swojego poprzednika. Właśnie teraz, znalazł ku temu odpowiednią okazję.

Jeszcze dzisiaj, w Black Friday, na Allegro, zostanie uruchomiona aukcja, w ramach której będzie można kupić Xiaomi Mi Band 5 w niespotykanej dotąd, w Polsce, cenie – 99 złotych.

Czy warto? Zdecydowanie, jak najbardziej TAK. Z całą pewnością, w tej cenie, nie uda się znaleźć żadnej lepszej opaski, niż produkt sygnowany przez Xiaomi.

Xiaomi Mi Band 5 / fot. Kacper Żarski

Opaska Xiaomi Mi Band 5 trafi do promocyjnej sprzedaży dokładnie dziś, 27 listopada. Niestety, nie znamy jeszcze godziny rozpoczęcia sprzedaży, jednak pozostańcie czujni. Jeśli tylko czegoś się dowiemy – poinformujemy o tym na naszej grupie na Facebooku. Dostępnych będzie 10000 sztuk opaski, także powinno starczyć dla każdego.

Link do aukcji znajduje się tutaj. Wszystkim chętnym, życzymy powodzenia!