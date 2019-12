Producent Mi Banda nie konkuruje z Xiaomi, tylko z Huawei

Mi Band to bezapelacyjnie jedna z najpopularniejszych serii inteligentnych opasek na świecie, jeśli nie najpopularniejsza. Mimo że noszą one logo Xiaomi na obudowie, to w dużej części odpowiada za nie również Huami, które ma swoją serię wearables pod marką Amazfit. Mimo że działalność obu firm w tym przypadku ma podobny profil, to Huami deklaruje, że nie konkuruje z Xiaomi, tylko z Huawei.

Jak możemy przeczytać na stronie dla inwestorów, „Huami jest wyłącznym partnerem Xiaomi, a strategiczna umowa o współpracy przyznaje jej status najbardziej preferowanego partnera na całym świecie w zakresie opracowywania przyszłych produktów do noszenia Xiaomi”. Huami zajmuje się projektowaniem i produkcją m.in. opasek z serii Mi Band, ale również inteligentnych wag i innych urządzeń z podobnych kategorii. Producent wykorzystuje też sieć dystrybucji swojego partnera, co pozwala mu dotrzeć do większej liczby potencjalnych klientów (właśnie dlatego zegarki marki Amazfit można kupić m.in. w sklepie mi-home.pl i salonach Mi Store).

Jako że Xiaomi ma swoją linię Mi Band, a Huami serię smartwatchy marki Amazfit, mogłoby się wydawać, że mimo powiązań biznesowych, obie firmy konkurują ze sobą, bowiem w końcu wprowadzają na rynek podobne urządzenia. CEO Huami, Huang Wang, zadeklarował jednak, że nic takiego nie ma miejsca, ponieważ prowadzone przez niego przedsiębiorstwo skupia się przede wszystkim na funkcjach zdrowotnych, podczas gdy dla jego partnera urządzenia noszone (i pochodne) są częścią ekosystemu IoT. W związku z tym, za bezpośredniego rywala Huami uważa właśnie Huawei. Co więcej, jest nawet przekonane, że ma do dyspozycji więcej technologii niż jego konkurent, ale jednocześnie nie spoczywa na laurach, gdyż zdaje sobie sprawę, że może go on dogonić. Oprócz tego Huang Wang dodał też, że „funkcje, na których się skupiamy, są poza zasięgiem Xiaomi”.

Co ciekawe, CEO zdradził również, że Xiaomi skonsultowało się z Huami przed wprowadzeniem na rynek pierwszego smartwatcha z systemem Wear OS by Google (Xiaomi Mi Watch). Więcej szczegółów na temat tych dyskusji nie ujawnił, ale widać, że partnerzy traktują się poważnie i nie chcą wchodzić sobie w drogę. Tym bardziej, że Huami też regularnie prezentuje kolejne smartzegarki, a także urządzenia wyjątkowo futurystyczne, jak Amazfit X. Żadne z nich nie pracuje jednak na platformie giganta z Mountain View.

Źródło: GizChina