Horizon Forbidden West Edycja Kompletna. Jest zapowiedź premiery na PlayStation 5 i PC!

Posiadając konsolę Sony – i niezależnie, czy mówimy o sprzętach poprzedniej generacji, czy aktualnej – nie da się nie kojarzyć serii gier Horizon, zapoczątkowanej w 2017 roku. Sequel z ubiegłego roku zyska wkrótce specjalne wydanie wraz z dodatkiem Burning Shores – także na PC!

Kiedy recenzowaliśmy Horizon Forbidden West w wersji na PlayStation 5, nie kryliśmy podziwu dla Guerilla Games. Oto udało się stworzyć świetną kontynuację hitu, jakim okazał się Horizon Zero Dawn.

Znana koncepcja została wzbogacona o dodatkowe mechaniki, włącznie z szybkim przemieszczaniem się na latającym mecha-pterozaurze, a także wertykalnym zwiedzaniem podwodnych głębin.

Grafika, która już w pierwszej części stała na wysokim poziomie, została jeszcze bardziej podkręcona, a piękne cykle dnia i nocy, jak i zróżnicowane biomy niejednokrotnie sprawiały, że gracz przystawał, by podziwiać cudne pejzaże.

Dodatek Burning Shores jest zaś tym, czym Frozen Wilds dla „jedynki” – dodatkowym kopniakiem fabularnym, wraz z całą masą zadań do wykonania i świetną wymówką, by wrócić do świata gry, zbudowanego przy zachowaniu wszystkich zasad tworzenia dobrego sci-fi.

I tak jak w wypadku Zero Dawn, przygotowano Edycję Kompletną, będącą połączeniem podstawki oraz dodatku. Jej premiera już tuż, tuż!

Horizon Forbidden West Edycja Kompletna trafi na PC

Praktycznie pewnym było, że Horizon Forbidden West w Edycji Kompletnej pojawi się na PlayStation 5. Wskazywały na to przecieki, pojawiające się w sieci raz po raz. PlayStation nie pozwoliło nam na szczęście zbyt długo czekać na oficjalną zapowiedź. Gra ukaże się na konsoli PS5 już 6 października!

W skład tej wersji gry wchodzić będą:

podstawka w postaci Horizon Forbidden West,

dodatek Burning Shores,

ścieżka dźwiękowa z gry,

cyfrowy artbook,

komiks Horizon Zero Dawn Vol. 1: The Sunhawk,

dodatkowa poza w trybie fotograficznym oraz malowanie twarzy Aloy,

dodatki do odblokowania w trakcie postępów w fabule:

– strój Carja Behemoth Elite,

– krótki łuk Carja Behemoth,

– strój Nora Thunder Elite,

– proca Nora Thunder,

– element Apex Clawstrider Machine,

– pakiet materiałów.

Horizon Forbidden West Edycja Kompletna (źródło: Steam)

Wszystko wskazuje na to, że Edycja Kompletna nie będzie dostępna dla posiadaczy PlayStation 4, co raczej nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że dodatek nie zadebiutował na konsolach poprzedniej generacji.

O to nie muszą się jednak martwić gracze PC. Zapowiedziano, że dzięki współpracy wydawcy z Nixxes Software (specjalistami od robienia portów gier z PlayStation na pecety), Horizon Forbidden West Edycja Kompletna trafi na PC na początku 2024 roku.

Już teraz można wpisywać się na listy życzeń na Steamie oraz w Epic Games Store.