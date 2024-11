Pamiętacie czasy Pegasusa? To idealna klawiatura dla Was

Dla wielu osób to, jak prezentuje się ich sprzęt czy akcesoria, ma ogromne znaczenie – czasami nawet do tego stopnia, że całość musi wpisywać się w konkretną estetykę całego pomieszczenia. Jeżeli w Waszym pokoju gracza celujecie w styl retro i szukacie pełnowymiarowej klawiatury, musicie wziąć pod uwagę 8BitDo Retro 108 Mechanical.

Specyfikacja klawiatury 8BitDo Retro 108 Mechanical

Aby wszystko było jasne od początku – wiem, że 8BitDo miał już wcześniej w ofercie klawiaturę stylizowaną na lata 80., jednak opracowano ją w układzie TKL, czyli bez sekcji numerycznej z prawej strony. Choć jestem żywym przykładem, że można żyć, grać i pracować na takiej klawiaturze, to wiele osób preferuje klasyczne, pełnowymiarowe konstrukcje. To jest właśnie akcesorium dla nich.

Przechodząc do właściwych parametrów technicznych – 8BitDo Retro 108, podobnie jak mniejszy brat, opracowano na aluminowej płytce i switchach Kailh Box White V2 z opcją hot-swapowania i funkcją n-key rollover. Same klawisze wykonano z PBT i opracowano w procesie dye-sub.

Klawiatura pracuje w trzech trybach: przewodowym, Bluetooth Low Energy oraz radiowym 2,4 GHz. W trybie bezprzewodowym całość powinna wytrzymać do 200 godzin działania, a ładowanie zajmuje ok. 4 godziny. Na górze umieszczono pokrętła do przełączania się pomiędzy standardami łączności oraz do kontroli głośności.

Oprócz tego w pudełku czekają na kupującego Dual Super Buttons, czyli dwa ogromne przyciski do zaprogramowania. Ustawienia klawiatury dostępne są na PC za pośrednictwem aplikacji 8BitDo Ultimate Software.

8BitDo Retro 108 Mechanical Keyboard (Źródło: 8BitDo)

Trochę jak Pegasus CG-2020

Mechaniczna klawiatura 8BitDo jest dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych – Fami Edition kojarzący się japońską wersją konsoli Nintendo z ery 8-bitowej oraz N Edition – kolorystycznie przypominający NES-a. Ta druga wersja luźno kojarzy mi się z jeszcze jedną rzeczą – Pegasusem zamkniętym w klawiaturze. Na bazarach taka wersja występowała m.in. pod nazwą CG-2020 czy GLK-2004. Jestem jednak więcej niż pewien, że sprzęt 8BitDo cechuje o wiele lepsza jakość wykonania 😉

8BitDo Retro 108 Mechanical Keyboard (Źródło: 8BitDo)

Bez względu na to, która edycja jest dla Was piękniejsza, obie wyceniono w oficjalnym sklepie na 120 dolarów, czyli ~490 złotych, z wysyłką od 6 grudnia 2024 roku. Wraz z kosztem przesyłki do Polski daje to wydatek rzędu 148 dolarów (~600 złotych). Na szczęście w Polsce produkty marki 8BitDo są dystrybuowane, więc prędzej czy później pełnowymiarowa klawiatura powinna trafić do Polski w rozsądnej cenie.

A jeżeli szukacie bardziej tradycyjnego zestawu i myślicie już o zakupach na świąteczny prezent, zapraszam Was do recenzji sprzętów Glorious, autorstwa Konrada.