Smartfony Honor w promocji! Gratisowe tablety i ładowarki czekają

Mniejsza o to, czy szukacie właśnie niedrogiego smartfona, czy jednak udało Wam się uzbierać na flagowe urządzenie – w wiosennych promocjach Honora znajdzie się coś dla obu grup.

Pakiet typu „3w1”

Na samym początku nie sposób nie wspomnieć o najbardziej hojnej promocji zaprezentowanej przez firmę. Dotyczy ona flagowego urządzenia Honor Magic 6 Pro. Według Kuby urządzenie zachwyca przede wszystkim jakością wykonania, zdolnościami fotograficznymi czy rozpoznawaniem twarzy w trójwymiarze.

Honor Magic 6 Pro w promocji (źródło: Honor)

Nie są to jego jedyne zalety, ale jeżeli to wystarczy, aby pobudzić Wasze zainteresowanie, to dodam, że w obecnie trwającej promocji producent dorzuca w prezencie do zakupu tablet Honor Pad X9 Wi-Fi oraz ładowarkę obsługującą szybkie ładowanie o mocy 100 W.

Drugim bohaterem wiosennych promocji jest propozycja Honora w segmencie składanych urządzeń, czyli model Magic V2. Pomimo tego, że musieliśmy trochę poczekać na debiut urządzenia w Polsce, to takie zalety, jak smukłość, czas pracy czy przyjemne i płynne przenoszenie treści pomiędzy ekranami tak szybko nie zestarzeją. Ci z Was, którzy zdecydują się na dwuekranowego smartfona, dostaną jeszcze jeden ekran do zabawy, a konkretniej – tablet Honor Pad 9 Wi-Fi.

Honor Magic V2 (Źródło: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Niedrogie Honory

Ostatnim produktem objętym gratisem do zakupu jest zeszłoroczny smartfon ze średniej półki – Honor 90. Choć jego startowa cena na poziomie ponad 2500 złotych była nieco trudna do przełknięcia, to za 2199 złotych jest to urządzenie warte uwagi – przede wszystkim ze względu na jasny wyświetlacz z wysoką częstotliwością odświeżania i nietuzinkowy design. W przypadku tego zawodnika, w prezencie otrzymujemy ładowarkę obsługującą ładowanie o mocy 66 W.

Na koniec został nam tylko model o którym wspominam z dziennikarskiego obowiązku. Honor Magic 6 Lite, bo to o nim mowa, jest sprzedawany w cenie 1599 złotych. Jest to kwota jak najbardziej w porządku. Prawda jest jednak taka, że smartfon potaniał już niecały miesiąc temu, więc uwzględnienie go w akcji traktuję bardziej jako przypominajkę ze strony Honora.

8 Ocena 7.5 Ocena 8.7 Ocena 7.7 Ocena

Promocja trwa do 30 maja lub do wyczerpania zapasów. Promocyjne smartfony znajdziecie w ofercie takich sklepów jak Media Expert, RTV Euro AGD czy x-kom.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!