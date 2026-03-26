Honor ma nowy tablet. Brzmi… rozsądnie

Tablet Honor Pad X10 nie jest jednym z tych modeli, które w jakikolwiek sposób są w stanie zaimponować. Jego specyfikacja brzmi jednak po prostu rozsądnie, co czyni to urządzenie godnym rozważenia dla osób o nieszczególnie wysokich wymaganiach.
Honor Pad X10 to przystępny tablet do podstawowych zadań
Honor Pad X10 to nieco uboższy brat tabletu Honor Pad X10 Pro, który zadebiutował w chińskich sklepach na początku 2026 roku, a zarazem następca modelu Honor Pad X9, nazwanego przez Piotrka „rozsądnym wyborem do 1000 złotych”.
Dzięki 11-calowemu wyświetlaczowi jest nieco bardziej poręczny. Panel cechuje się również częstotliwością odświeżania 90 Hz i jasnością sięgającą 500 nitów, a akumulator o pojemności 10100 mAh pozwala liczyć na bardzo długi czas pracy z dala od gniazdka elektrycznego. Producent wspomina konkretnie o 22 godzinach nieustannego oglądania filmów. I tylko szkoda, że maksymalna moc ładowania wynosi 15 W.
Procesor Qualcomm Snapdragon 680 i (maksymalnie) 8 GB RAM to duet, od którego można oczekiwać wydajnego działania w podstawowych zastosowaniach związanych z przeglądaniem sieci czy nauką. Praktyczność urządzenia ogranicza trochę brak modemu komórkowego – za łączność z internetem odpowiada jedynie Wi-Fi 5.
Żeby uporządkować wszystkie te informacje, proponuję podsumowanie wraz z porównaniem do wspomnianego wcześniej modelu z dopiskiem Pro, jak również do bezpośredniego poprzednika…
Specyfikacja Honor Pad X10 vs Honor Pad X10 Pro (i Honor Pad X9) – porównanie:
|Honor Pad X9
|Honor Pad X10
|Honor Pad X10 Pro
|Wyświeetlacz
|11,5 cala,
LCD,
2000×1200 pikseli,
120 Hz,
do 400 nitów
|11 cali,
LCD,
1920×1200 pikseli,
90 Hz,
do 500 nitów
|11,5 cala,
LCD,
2508×1504 piksele,
120 Hz,
do 400 nitów
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 685
(6 nm; do 2,8 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 680
(6 nm; do 2,4 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 685
(6 nm; do 2,8 GHz)
|Pamięć
|4 GB RAM;
128 GB na pliki
|6/8 GB RAM;
128/256 GB na pliki
|8 GB RAM;
128/256 GB na pliki
|Aparaty
|5 Mpix (tył);
5 Mpix (przód)
|5 Mpix (tył);
5 Mpix (przód)
|8 Mpix (tył);
5 Mpix (przód)
|Łączność
|Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1,
(opcjonalnie) LTE
|Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.0
|Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.1
|Akumulator
|7250 mAh,
ładowanie do 10 W
|10100 mAh,
ładowanie do 15 W
|8300 mAh,
ładowanie do 35 W
|Wymiary
|267,3×167,4×6,9 mm
|256,91×168,46×7,25 mm
|267,3×167,4×6,77 mm
|Waga
|499 gramów
|499 gramów
|475 gramów
Ile kosztuje Honor Pad X10?
Jak na razie Honor Pad X10 dostępny jest wyłącznie w Chinach. Producent przygotował tylko dwie wersje kolorystyczne (niebieską i szarą), ale za to trzy warianty pamięciowe. Oto jak przedstawiają się ich ceny:
- 6/128 GB – 1299 juanów (równowartość ~695 złotych),
- 8/128 GB – 1599 juanów (~860 złotych),
- 8/256 GB – 1799 juanów (~965 złotych).
Póki co nie padły żadne zapowiedzi w związku z ewentualną premierą poza Państwem Środka, ale biorąc pod uwagę fakt, że Honor Pad X9 jest dostępny w Polsce, można liczyć na to, że X10 również będzie.