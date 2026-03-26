Honor ma nowy tablet. Brzmi… rozsądnie

Tablet Honor Pad X10 nie jest jednym z tych modeli, które w jakikolwiek sposób są w stanie zaimponować. Jego specyfikacja brzmi jednak po prostu rozsądnie, co czyni to urządzenie godnym rozważenia dla osób o nieszczególnie wysokich wymaganiach.

Honor Pad X10 to przystępny tablet do podstawowych zadań

Honor Pad X10 to nieco uboższy brat tabletu Honor Pad X10 Pro, który zadebiutował w chińskich sklepach na początku 2026 roku, a zarazem następca modelu Honor Pad X9, nazwanego przez Piotrka „rozsądnym wyborem do 1000 złotych”.

Dzięki 11-calowemu wyświetlaczowi jest nieco bardziej poręczny. Panel cechuje się również częstotliwością odświeżania 90 Hz i jasnością sięgającą 500 nitów, a akumulator o pojemności 10100 mAh pozwala liczyć na bardzo długi czas pracy z dala od gniazdka elektrycznego. Producent wspomina konkretnie o 22 godzinach nieustannego oglądania filmów. I tylko szkoda, że maksymalna moc ładowania wynosi 15 W.

Honor Pad X10 (fot. Honor)

Procesor Qualcomm Snapdragon 680 i (maksymalnie) 8 GB RAM to duet, od którego można oczekiwać wydajnego działania w podstawowych zastosowaniach związanych z przeglądaniem sieci czy nauką. Praktyczność urządzenia ogranicza trochę brak modemu komórkowego – za łączność z internetem odpowiada jedynie Wi-Fi 5.

Żeby uporządkować wszystkie te informacje, proponuję podsumowanie wraz z porównaniem do wspomnianego wcześniej modelu z dopiskiem Pro, jak również do bezpośredniego poprzednika…

Specyfikacja Honor Pad X10 vs Honor Pad X10 Pro (i Honor Pad X9) – porównanie:

Honor Pad X9 Honor Pad X10 Honor Pad X10 Pro Wyświeetlacz 11,5 cala,

LCD,

2000×1200 pikseli,

120 Hz,

do 400 nitów 11 cali,

LCD,

1920×1200 pikseli,

90 Hz,

do 500 nitów 11,5 cala,

LCD,

2508×1504 piksele,

120 Hz,

do 400 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 685

(6 nm; do 2,8 GHz) Qualcomm Snapdragon 680

(6 nm; do 2,4 GHz) Qualcomm Snapdragon 685

(6 nm; do 2,8 GHz) Pamięć 4 GB RAM;

128 GB na pliki 6/8 GB RAM;

128/256 GB na pliki 8 GB RAM;

128/256 GB na pliki Aparaty 5 Mpix (tył);

5 Mpix (przód) 5 Mpix (tył);

5 Mpix (przód) 8 Mpix (tył);

5 Mpix (przód) Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1,

(opcjonalnie) LTE Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.0 Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.1 Akumulator 7250 mAh,

ładowanie do 10 W 10100 mAh,

ładowanie do 15 W 8300 mAh,

ładowanie do 35 W Wymiary 267,3×167,4×6,9 mm 256,91×168,46×7,25 mm 267,3×167,4×6,77 mm Waga 499 gramów 499 gramów 475 gramów

Ile kosztuje Honor Pad X10?

Jak na razie Honor Pad X10 dostępny jest wyłącznie w Chinach. Producent przygotował tylko dwie wersje kolorystyczne (niebieską i szarą), ale za to trzy warianty pamięciowe. Oto jak przedstawiają się ich ceny:

6/128 GB – 1299 juanów (równowartość ~695 złotych),

8/128 GB – 1599 juanów (~860 złotych),

8/256 GB – 1799 juanów (~965 złotych).

Póki co nie padły żadne zapowiedzi w związku z ewentualną premierą poza Państwem Środka, ale biorąc pod uwagę fakt, że Honor Pad X9 jest dostępny w Polsce, można liczyć na to, że X10 również będzie.