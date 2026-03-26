Tablety

Honor ma nowy tablet. Brzmi… rozsądnie

Wojciech Kulik·
Strona główna
Sprzęt
Tablety
Tablet Honor Pad X10 nie jest jednym z tych modeli, które w jakikolwiek sposób są w stanie zaimponować. Jego specyfikacja brzmi jednak po prostu rozsądnie, co czyni to urządzenie godnym rozważenia dla osób o nieszczególnie wysokich wymaganiach.

Honor Pad X10 to przystępny tablet do podstawowych zadań

Honor Pad X10 to nieco uboższy brat tabletu Honor Pad X10 Pro, który zadebiutował w chińskich sklepach na początku 2026 roku, a zarazem następca modelu Honor Pad X9, nazwanego przez Piotrka „rozsądnym wyborem do 1000 złotych”.

Dzięki 11-calowemu wyświetlaczowi jest nieco bardziej poręczny. Panel cechuje się również częstotliwością odświeżania 90 Hz i jasnością sięgającą 500 nitów, a akumulator o pojemności 10100 mAh pozwala liczyć na bardzo długi czas pracy z dala od gniazdka elektrycznego. Producent wspomina konkretnie o 22 godzinach nieustannego oglądania filmów. I tylko szkoda, że maksymalna moc ładowania wynosi 15 W.

Procesor Qualcomm Snapdragon 680 i (maksymalnie) 8 GB RAM to duet, od którego można oczekiwać wydajnego działania w podstawowych zastosowaniach związanych z przeglądaniem sieci czy nauką. Praktyczność urządzenia ogranicza trochę brak modemu komórkowego – za łączność z internetem odpowiada jedynie Wi-Fi 5.

Żeby uporządkować wszystkie te informacje, proponuję podsumowanie wraz z porównaniem do wspomnianego wcześniej modelu z dopiskiem Pro, jak również do bezpośredniego poprzednika

Specyfikacja Honor Pad X10 vs Honor Pad X10 Pro (i Honor Pad X9) – porównanie:

Honor Pad X9Honor Pad X10Honor Pad X10 Pro
Wyświeetlacz11,5 cala,
LCD,
2000×1200 pikseli,
120 Hz,
do 400 nitów		11 cali,
LCD,
1920×1200 pikseli,
90 Hz,
do 500 nitów		11,5 cala,
LCD,
2508×1504 piksele,
120 Hz,
do 400 nitów
ProcesorQualcomm Snapdragon 685
(6 nm; do 2,8 GHz)		Qualcomm Snapdragon 680
(6 nm; do 2,4 GHz)		Qualcomm Snapdragon 685
(6 nm; do 2,8 GHz)
Pamięć4 GB RAM;
128 GB na pliki		6/8 GB RAM;
128/256 GB na pliki		8 GB RAM;
128/256 GB na pliki
Aparaty5 Mpix (tył);
5 Mpix (przód)		5 Mpix (tył);
5 Mpix (przód)		8 Mpix (tył);
5 Mpix (przód)
ŁącznośćWi-Fi 5, Bluetooth 5.1,
(opcjonalnie) LTE		Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.0		Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.1
Akumulator7250 mAh,
ładowanie do 10 W		10100 mAh,
ładowanie do 15 W		8300 mAh,
ładowanie do 35 W
Wymiary267,3×167,4×6,9 mm256,91×168,46×7,25 mm267,3×167,4×6,77 mm
Waga499 gramów499 gramów475 gramów

Ile kosztuje Honor Pad X10?

Jak na razie Honor Pad X10 dostępny jest wyłącznie w Chinach. Producent przygotował tylko dwie wersje kolorystyczne (niebieską i szarą), ale za to trzy warianty pamięciowe. Oto jak przedstawiają się ich ceny:

  • 6/128 GB – 1299 juanów (równowartość ~695 złotych),
  • 8/128 GB – 1599 juanów (~860 złotych),
  • 8/256 GB – 1799 juanów (~965 złotych).

Póki co nie padły żadne zapowiedzi w związku z ewentualną premierą poza Państwem Środka, ale biorąc pod uwagę fakt, że Honor Pad X9 jest dostępny w Polsce, można liczyć na to, że X10 również będzie.

Zobacz również
Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

Obserwuj nas