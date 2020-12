Trwają rozmowy Honora i Qualcomma. Do smartfonów trafią Snapdragony

Nie minął miesiąc od sprzedaży marki Honor przez Huawei, a nowy właściciel już pracuje nad nawiązaniem współpracy z Qualcommem. Według doniesień, obie firmy już doszły do porozumienia i to Amerykanie dostarczą swoje chipy do najnowszego flagowca marki Honor.

Jak donosi portal GSMArena, Honor po przejściu w ręce nowego właściciela, rozpoczął planowanie na nieco szerszą skalę. Rozmowy pomiędzy producentem smartfonów a amerykańskim dostawcą chipów trwają podobno już jakiś czas i zmierzają ku pozytywnemu zakończeniu. Dlatego w sieci pojawiła się plotka, jakoby najnowszy flagowy produkt marki Honor wyposażony został w procesor Qualcomm Snapdragon 888 – układ zaprezentowany zaledwie kilka dni temu.

Honor 10X Lite (źródło: Honor)

Honor nie wypada z gry

Jak już was informowaliśmy, Huawei nie obawia się konkurencji w postaci swoich byłych pracowników. Wręcz przeciwnie, Ren Zhengfei, żegnając odchodzących podwładnych, zaapelował aby swoją wytężoną pracą, sprawili iż Honor będzie dostarczać na rynek więcej smartfonów niż marka, która powołała go do życia w 2013 roku.

Zhao Ming, CEO Honor, wziął sobie te słowa do serca i ogłosił, że firma którą prowadzi, będzie walczyć o palmę pierwszeństwa na chińskim rynku smartfonów, co ogłosił w trakcie spotkania z pracownikami, tydzień po ogłoszeniu kupna firmy przez Shenzen Zhixin New Information Technology Co., LTD. Dodał przy tym, że od teraz Honor będzie wypuszczał na rynek nie tylko telefony, ale również inne urządzenia. Przyznam się, że osobiście jestem ciekaw, czy któreś z urządzeń zbliży się w Polsce popularnością do modelu Honor 8 z 2016 roku.

Honor 9A (źródło: Honor)

Honor i USA

Jak doskonale pamiętacie, ban nałożony na Huawei przez USA poważnie ograniczył zarówno chińskiego giganta, jak i firmę-córkę Honor (przed sprzedażą w ręce Shenzen Zhixin New Information Technology Co., LTD.). Wykluczenie od uzyskania licencji Google Mobile Services, uniemożliwienie zakupu chipsetów od Qualcomm oraz prowadzenie jakichkolwiek interesów z amerykańskimi firmami – to wszystko od ponad miesiąca nie dotyczy marki Honor. Co za tym idzie, może ona naprawdę mocno namieszać na rynku smartfonów i spełnić prośbę Ren Zhengfeia.