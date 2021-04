Honda zapowiada duże zmiany. Koniec z kręceniem silnika i głośnymi wydechami po 2040 roku

Wielkie firmy motoryzacyjne, do niedawna chwalące się przede wszystkim możliwościami opracowanych silników spalinowych, coraz częściej patrzą w kierunku elektromobilności. Honda nie jest tutaj wyjątkiem. Co więcej, Japończycy zapowiedzieli już elektryczną rewolucję.

Wielu fanów motoryzacji zakochało się w japońskich samochodach

Honda oferuje naprawdę szeroką gamę aut, trafiających do różnych grup klientów. W ofercie znajdziemy chociażby rodzinne SUV-y, ale wielu osobom producent kojarzy się z zupełnie innymi samochodami.

Jeśli na mieście słyszymy dźwięk silnika kręconego do maksymalnych obrotów, a także naprawdę głośny wydech, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że właśnie zbliża się Honda. Nie dotyczy to wyłącznie kilkunastoletnich modeli, ale również nowych aut. W końcu chociażby każda generacja Civica Type R wręcz aż się prosi, aby sprawdzić możliwości silnika.

W przyszłości jednak coraz rzadziej będziemy słyszeć samochody Hondy. Japończycy, podobnie jak Volvo czy Ford, swoją przyszłość widzą w pojazdach bezemisyjnych. Na szczęście firma nie zamierza wdrożyć naprawdę radykalnych zmian w ciągu najbliższej dekady.

Zabraknie dźwięku silnika, ale sportowych wrażeń raczej nie

Honda zapowiedziała, że planuje zmierzać w kierunku pełnej bezmiasyjności swoich samochodów. Oznacza to, że w przyszłości silniki spalinowe zostaną wyeliminowane i zastąpione elektrycznymi. Producent planuje korzystać zarówno z dużych akumulatorów, jak i także różnego rodzaju ogniw paliwowych.

Jak już wspomniałem, zmiana nie zostanie przeprowadzona równie szybko, jak w przypadku niektórych innych firm motoryzacyjnych. Według obecnych założeń, pojazdy z napędem elektrycznym i ogniwami paliwowymi mają stanowić 40% globalnej sprzedaży do 2030 roku, 80% do 2035 roku i finalnie 100% do 2040 roku. Przez ten czas nadal w ofercie znajdziemy silniki spalinowe, aczkolwiek najpewniej głównie wykorzystywane w rozwiązaniach hybrydowych.

W celu spełnienia wytycznych wyznaczonych przez Toshihiro Mibe, nowego dyrektora generalnego, Honda w ciągu najbliższych 6 lat zainwestuje ponad 45 mld dolarów w różne badania, w tym także w napędy elektryczne.

Warto zaznaczyć, że firma już teraz ma spore doświadczenie w elektromobilności. Sprzedaje hybrydy łączące silniki spalinowe z jednostkami elektrycznymi, a także model e, który czerpie energię wyłącznie z akumulatorów.