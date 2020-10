HomePod Mini i Apple TV będą śledzić lokalizację użytkownika w domu

Według najnowszych doniesień, Apple zamierza wykorzystać głośnik HomePod Mini, a także nową generację przystawki Apple TV, aby śledzić dokładną lokalizację domowników.

Układ U1 nie tylko w iPhone’ach

Wśród nowości, które trafiły do iPhone’ów 11, znalazł się chip U1, wykorzystywany do obsługi technologii UBW (ang. Ultra WideBand). Chodzi o ultraszerokopasmową komunikację radiową między różnymi urządzeniami z logo nadgryzionego jabłka. Obecnie stosowany jest on podczas korzystania z funkcji AirDrop, ale niebawem jego możliwości mają zostać rozszerzone.

Według serwisu MacRumors, powołującego się na doniesienia Jona Prossera, wspomniany układ U1 będzie stosowany także w głośniku HomePod Mini i nowej generacji przystawki Apple TV. Ma on posłużyć do dokładniejszego lokalizowania użytkownika w domu.

HomePod Mini i Apple TV będą znać lokalizację domowników

Tak, ma to sens. Jak wskazuje Prosser, ultraszerokopasmowa technologia pozwoli na sterowanie multimediami, regulację jasności czy głośności, a także nawet na automatyczne blokowanie zamka w drzwiach. Dzięki temu, urządzenia smarthome, wspierające HomeKit, zyskają jeszcze większą autonomiczność.

Zarządzanie urządzeniami smarthome będzie odbywać się w oparciu o lokalizację użytkownika – przemieszczanie się między pokojami czy wyjście z domu. Wykorzystany zostanie układ U1, który będzie komunikował się z innym sprzętem z Cupertino – np. iPhone’y 11 i 12 oraz Apple Watch series 6.

Warto mieć tutaj na uwadze, że ultraszerokopasmowa technologia radiowa stosowana przez Apple jak najbardziej może się sprawdzić. W końcu, względem chociażby Bluetooth LE czy Wi-Fi, umożliwia ona większą precyzję przy określaniu dystansu między komunikującymi się urządzeniami.

Informacje o innych urządzeniach

Jon Prosser dodaje, że HomePod Mini i przystawka Apple TV mogą pełnić jeszcze jedną funkcję. Dzięki temu, że znana będzie dokładna lokalizacja innych urządzeń z układem U1, to pojawi się opcja podglądu ich położenia w aplikacji Find My na iPhonie czy iPadzie.

Oczywiście będzie to działać także, gdy użytkownik znajduje się poza domem. Co więcej, otrzyma on ostrzeżenie, gdy którekolwiek z jego urządzeń zostało przeniesione lub zabrane z domu.

Niewykluczone, że głośnik HomePod Mini zadebiutuje wraz z iPhone’ami 12. Z kolei na nową generację przystawki Apple TV prawdopodobnie będziemy musieli poczekać trochę dłużej. Według nieoficjalnych informacji, ma ona trafić do sprzedaży w 2021 roku. Warto dodać, że w przyszłym roku pojawi się jeszcze inny sprzęt wykorzystujący układ U1 – lokalizatory AirTag.