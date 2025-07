HMD celuje w niską półkę. Co tam zaoferuje?

Choć – przynajmniej w naszej części świata – nie zdołała przebić się do świadomości szerszej grupy użytkowników, firma HMD się nie poddaje i przygotowuje kolejne smartfony. Stawia przede wszystkim na urządzenia klasy podstawowej i tę właśnie kategorię reprezentować mają także dwa najnowsze modele. W sieci pojawiły się nieoficjalne doniesienia na temat urządzeń o nazwach Bold i Candy 5G.

Smartfon HMD Bold zostanie wyposażony w 6,74-calowy wyświetlacz IPS (LCD) o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Sensacyjnej jakości obrazu raczej nie należy więc oczekiwać i podobnie ma się sprawa wydajności. Sercem urządzenia będzie bowiem procesor Unisoc T7200 wykonany w procesie technologicznym 12 nm i oferujący częstotliwość taktowania sięgającą tylko 1,6 GHz.

Procesorowi towarzyszyć będzie maksymalnie 6 GB RAM i 256 GB pamięci masowej. Do tego dojdą dwa aparaty z tyłu: główny sensor 50 Mpix i wspomagający go czujnik o rozdzielczości 0,8 Mpix, a także 8 Mpix aparat z przodu. Dopełnienie całości ma stanowić akumulator o pojemności 5000 mAh, a maksymalna moc ładowania wyniesie 20 W.

Za tego typu konstrukcję firma HMD ma życzyć sobie stosunkowo niewiele pieniędzy. Konfiguracja 4/128 GB zostanie, ponoć, wyceniona na 7999 rupii (równowartość ~335 złotych), a za wariant 6/256 GB trzeba będzie zapłacić 9999 rupii (~420 złotych). Premiery zaś spodziewamy się pod koniec 2025 roku.

