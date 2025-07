Polski rynek samochodów elektrycznych nabiera tempa. Kolejny wniosek o pieniądze na budowę fabryki

Elektromobilność w Polsce może wkrótce przyspieszyć dzięki kolejnemu, dużemu projektowi. Adaptive Motors Poland zgłosiło wniosek o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy, planując budowę nowoczesnej fabryki pojazdów elektrycznych. Co ważne, to już kolejna firma, która liczy na państwowe wsparcie w rozwijaniu produkcji aut na prąd.

Fabryka AMP ma być gotowa już niedługo

Adaptive Motors Poland, we współpracy z firmą Innovation AG ze Zgorzelca, opracowało koncepcję lekkiego pojazdu transportowego o nazwie EVAN. Samochód ma być oparty na autorskiej platformie EAGLE i zintegrowany z systemem zarządzania flotą EVACT.

Jak podaje Business Insider, przedsiębiorstwo planuje rozpocząć seryjną produkcję EVAN-a w trzecim kwartale 2028 roku. W tym celu złożono wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym wskazano zapotrzebowanie na kwotę 590 milionów złotych. Przedstawiciele spółki podkreślają, że uzyskanie tych środków może znacząco przyspieszyć realizację całej inwestycji.

Nowy zakład produkcyjny ma zostać zlokalizowany w Kleszczowie. Teren pod budowę został już zabezpieczony, a założeniem projektu jest rezygnacja z klasycznych linii montażowych na rzecz nowoczesnych, cyfrowo sterowanych gniazd produkcyjnych. Rozwiązanie to ma umożliwić bardziej elastyczny i wydajny montaż różnych wariantów pojazdów elektrycznych.

Adaptive Motors Poland planuje nie tylko produkcję seryjną, ale również intensywny rozwój innowacyjnych technologii. Firma podkreśla, że nie ogranicza się jedynie do prac koncepcyjnych, ponieważ pozyskała już kilkadziesiąt listów intencyjnych od klientów flotowych, deklarujących chęć zakupu ponad 1600 egzemplarzy modelu EVAN. To liczba odpowiadająca planowanej rocznej wydajności fabryki w momencie jej uruchomienia.

To kolejny wniosek o finansowanie fabryki samochodów elektrycznych

Nowy projekt AMP wpisuje się w coraz bardziej dynamiczne zmiany na rynku elektromobilności w Polsce. To już kolejna firma po ElectroMobility Poland, która ubiega się o wsparcie z KPO na budowę krajowej fabryki aut elektrycznych. Jak informowaliśmy wcześniej, wokół projektu Izery pojawiało się wiele znaków zapytania, ale w ostatnim czasie widać wyraźną próbę odbudowy zaufania do marki. Teraz spółka odpowiedzialna za Izerę chce pozyskać około 4,7 miliarda złotych.

Rosnąca liczba konkurencyjnych inicjatyw, jak np. ta AMP, pokazuje, że rynek nie czeka wyłącznie na Izerę. Firmy takie jak Adaptive Motors Poland wchodzą z konkretnym, przemyślanym modelem biznesowym, jasno określonym terminem startu produkcji i zamówieniami na horyzoncie. Warto jednak dodać, że obie mogą śmiało współistnieć, gdyż ich produkty mają być tworzone dla zupełnie innych grup docelowych.

Warto też zwrócić uwagę na innowacyjne podejście AMP do usług cyfrowych. W ramach ekosystemu EVACT firma chce oferować narzędzia do zarządzania flotą w czasie rzeczywistym. To może być szczególnie atrakcyjne dla firm logistycznych i dostawczych.