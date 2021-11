Hitman 3 dostanie ray tracing i tryb VR na PC już na początku 2022 roku

Studio IO Interactive, czyli twórcy serii poświęconej łysemu zabójcy z kodem kreskowym na potylicy, ogłosili, że Hitman 3 otrzyma na początku 2022 roku wsparcie technologii ray tracingu oraz tryb VR w wersji na PC. Co więcej, do gry trafią też nowe tryby, mapy i misje fabularne.

Reklama

Hitman 3 z bardzo dobrymi wiadomościami

Od premiery Hitmana 3 wkrótce minie rok. Między innymi dlatego ekipa IQ Interactive zdecydowała się zaprezentować graczom plany na rozwój tej hitowej produkcji. Przede wszystkim – co mnie osobiście cieszy najbardziej – już w styczniu doczekamy się wsparcia w postaci technologii ray-tracingu. Łysa łepetyna naszego uroczego mordercy będzie więc jeszcze piękniej odbijać promienie światła. Poza tym, na PC trafi tryb wirtualnej rzeczywistości, który do tej pory dostępny był wyłącznie na konsolach PlayStation.

W kolejnych miesiącach 2022 roku Hitman 3 doczeka się też nowej zawartości. Możemy liczyć na nowe tryby (w tym tajemniczy Elusive Target Arcade), mapy oraz rozbudowane misje fabularne. Najprawdopodobniej gra zadebiutuje nareszcie na Steamie – Hitman 3 trafił wyłącznie do Epic Games Store w ramach rocznej ekskluzywności.

Reklama

Seria Hitman cieszy się ogromną popularnością

Twórcy Hitmana nie kryją zadowolenia, bo Hitman 3 już teraz stał się najpopularniejszą częścią cyklu. I jest to swego rodzaju ewenement, bo skradanki raczej nie przykuwają do ekranów milionowej publiczności. Z czego więc wynika aż tak duży sukces marki?

Screenshot z Hitman 3 (Źródło – Kotaku)

Cóż, Hitman to seria, która wkrótce będzie świętować 20 lat istnienia. Pierwsza odsłona ukazała się bowiem w 2002 roku – mowa o Hitman: Codename 47. Przepisem na sukces okazała się wyrazista postać głównego bohatera, czyli płatnego, łysego zabójcy z kodem kreskowym z tyłu głowy.

Dodajmy do tego angażujące elementy skradankowe w połączeniu z elementami akcji i boom! Hitman bardzo szybko stał się częścią kultury masowej. Jego popularność znacząco podbił także film o tym samym tytule z 2007 roku. W 2015 ukazała się jeszcze jedna filmowa wersja – Hitman: Agent 47.

Jeśli zaś chodzi o gry, to części Hitmana było sporo. Ba! Doczekaliśmy się nawet kilku gier mobilnych oraz turowych gier logicznych. Hitman 3 to jednak zupełnie inna skala sukcesu. Sprawdził się on zarówno pod względem rozwinięcia historii i pomysłów z poprzednich odsłon serii, jak i pod względem czystego gameplay’u. To po prostu kawał świetnej skradankowej gry akcji.

Hitman 3 trafił na rynek 20 stycznia 2021 roku na konsole PS5, XSX, XONE, PS4, Switch oraz PC.