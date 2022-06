To trochę jak nosić gramofon w kieszeni. Hisense Touch Lite to odtwarzacz audio z ekranem E Ink

Chińskie przedsiębiorstwo elektroniczne Hisene zaprezentowało ostatnio bardzo nietypowy sprzęt. Hisense Touch Lite to odtwarzacz audio, którego najbardziej charakterystyczną cechą jest ekran wykonany w technologii E Ink.

Hisense Touch Lite to ciekawa hybryda

Zacznijmy od tego, że nowy odtwarzacz oparty jest na systemie Android 11 i ma zaimplementowanych wiele rozwiązań dedykowanych miłośnikom słuchania muzyki w wydaniu mobilnym. Na pokładzie zabraknie co prawda sklepu Google Play, ale użytkownicy znajdą alternatywne repozytorium dostosowanych aplikacji.

Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy procesor Qualcomm, który wspierany jest przez 4 GB pamięci RAM. Na dane użytkownicy otrzymają 64 GB pamięci wewnętrznej. Bateria z kolei dysponuje pojemnością 3000 mAh, co powinno gwarantować całkiem dobry czas pracy.

To, co jest wyróżnikiem Hisense Touch Lite, to jego ekran. Sprzęt został bowiem wyposażony w 5,84-calowy ekran wykonany w technologii E Ink o rozdzielczości 1440 x 720 pikseli. Tego typu wyświetlacz wyróżnia się niezwykle niskim zużyciem energii, ponieważ pobiera ją wyłącznie podczas odświeżania.

Taki, a nie inny wybór sprawia, że nowy sprzęt idealnie będzie się sprawował w roli czytnika ebooków. Atutem z pewnością będzie czytelność, a to niezwykle istotne podczas pochłaniania pisanych treści. Ewentualnie sprzęt będzie też mógł wyświetlać okładkę albumu muzycznego przez cały czas aktywności.

Gdy częściej słuchasz niż oglądasz

Pamiętajmy jednak, że mówimy o odtwarzaczu audio, a więc to te kwestie są tutaj najważniejsze. Hisense Touch Lite obsługuje audio 32-bit/384 kHz. Urządzenie zyskało również dwa wbudowane głośniki AAC 1216. Oprócz tego na pokładzie nie mogło zabraknąć wyjścia audio 3,5 mm.

Hisense Touch Lite jak na multimedialne, nowoczesne urządzenie przystało, ma również łączność Wi-Fi i Bluetooth. Ładowanie i transfer danych odbywać się będzie za pomocą USB typu C w wersji 3.1.

Ogólnie rzecz biorąc, urządzenie wydaje się być niezwykle ciekawą propozycją dla tych, którzy lubią się zanurzyć w muzyce i poczytać książkę w ePUB bez rozpraszania uwagi powiadomieniami. Zastosowanie ekranu E Ink kojarzy się ze starymi, dobrymi czasami. To powiew oldschoolu!

Nowy sprzęt jest już dostępny w sprzedaży w Chinach w cenie 299 dolarów. Niestety, na chwilę obecną nie wiemy, czy i kiedy nowy sprzęt mógłby trafić na pozostałe rynki.