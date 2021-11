Hisense F60 5G nie wygląda jak typowy telefon dla seniora

Większość z nas kojarzy design typowego telefonu dla osób starszych. Klasyczny wygląd, gigantyczna klawiatura, duża czcionka, minimum funkcji. Hisense F60 5G wyłamuje się z tego schematu.

Hisense F60 5G to smartfon dla seniora „nowej generacji”

Firma zaprezentowała Hisense F60 5G podczas 9. China Mobile Global Partner Conference. Na pierwszy rzut oka – smartfon jak każdy inny. Jest spora wyspa z aparatami czy wcięcie na kamerkę z przodu – nic nadzwyczajnego. Okazuje się jednak, że w tym przypadku nie chodzi o wygląd, ale o podzespoły i dodatkowe funkcje. Hisense jako główne cechy modelu podaje ochronę zdrowia, ochronę rodzicielską, minimalną interakcję oraz radość z życia (sic!).

Zacznijmy od wspomnianej funkcji ochrony zdrowia

Pod tym hasłem kryją się wbudowane czujniki pomiaru temperatury ciała, tętna oraz pulsoksymetr, które umożliwiają użytkownikowi monitorowanie stanu zdrowia. Dodatkowo w Hisense F60 5G znalazło się miejsce na algorytm sprawdzający pracę serca, prezentujący przy okazji wyniki, których analiza pomoże zredukować szansę na choroby układu krążenia.

źródło: Hisense

Na ochronę rodzicielską składają się natomiast trzy główne zestawy funkcji

Pierwsza to zdalny asystent do komunikacji głosowej, przycisk SOS do nagłych wypadków oraz detekcja upadku poprzez wbudowane czujniki.

Dodatkowo interfejs przygotowany na potrzeby Hisense F60 5G jest minimalistyczny i interaktywny, oferuje prostsze menu z bardziej intuicyjnymi ikonami i większą czcionką oraz ogranicza ilość informacji przekazywanych użytkownikowi.

Firma wspomina również o zoptymalizowaniu smartfona pod kątem ogólnych aplikacji. Hisense zebrał najpopularniejsze apki wśród osób starszych, które spełniają „wymogi rozrywkowe” oraz zredukował szansę na instalowanie tych niebezpiecznych w modelu Hisense F60 5G.

Co ciekawe, specyfikacja Hisense F60 5G nie odstaje od innych smartfonów

Specyfikacja Hisense F60 5G obejmuje m.in. wyświetlacz o przekątnej 6,81 cala i rozdzielczości Full HD+, ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon z modemem 5G (niestety nie wiemy, który dokładnie), 8 GB RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej i akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania o mocy 30 W. No i oczywiście system operacyjny Android.

Aparaty na papierze również wyglądają nie najgorzej. Na tyle są trzy: główny o rozdzielczości 48 Mpix i dwa po 2 Mpix każdy, do zdjęć makro i pomiaru głębi. Przedni oferuje natomiast 16 Mpix.

Cena oraz data premiery Hisense F60 5G nie są jeszcze znane. Choć firma Hisense sprzedaje w Polsce głównie AGD i RTV w postaci lodówek, piekarników czy telewizorów, z chęcią zobaczyłbym podobny smartfon na polskim rynku.