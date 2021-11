Od dziś doliczymy do rachunku Play opłaty za TVN 24 GO. Za serwis Player zapłacisz 1 grosz

Z pomocą usługi „Zapłać z Play” oraz „Zamów z Play” możemy dopisywać opłaty za bilety lub usługi do naszego abonamentu telefonicznego. Z dniem dzisiejszym kolejne dwie platformy dołączają do listy obsługiwanych usług, mianowicie Player oraz TVN 24 GO.

Player.pl – co tu znajdziemy?

W serwisie Player.pl możemy przebierać wśród filmów, seriali, programów motoryzacyjnych, sportowych oraz materiałów dla dzieci.

Źródło: Player

Na stronie usługi da się również wykupić kilka dodatkowych pakietów. Pakiet Kanały TV dorzuca do oferty 20 kanałów telewizyjnych. Pakiet Canal + z kolei to 11 kanałów o zróżnicowanej tematyce oraz filmy i seriale Canal + dostępne w bibliotece VOD. Naszą listę filmów i seriali rozszerza również pakiet HBO i dodaje do tego kanały amerykańskiej sieci. Ostatni pakiet, Eleven Sports, oferuje transmisje sportowe lig piłkarskich oraz wyścigi Formuły 1. Ceny poszczególnych pakietów możemy sprawdzić na oficjalnej stronie serwisu. Warto dodać, że Player umożliwia na dzielenie konta nawet z 5 osobami, na dwóch urządzeniach jednocześnie.

Zapłać z Play” za jeden grosz

Jeśli wybierzecie najtańszy pakiet Player z reklamami, to przy skorzystaniu z opcji „Zapłać z Play” opłata za pierwszy miesiąc pakietu wyniesie równy 1 grosz. Obniżona kwota będzie widoczna na fakturze, w aplikacji Play24 oraz w wiadomości SMS. Klient z numerem w Play na abonament może skorzystać z promocji tylko raz.

TVN 24 GO – drugi pakiet, za który zapłacimy z Play

W ramach pakietu otrzymamy dostęp do wszystkich programów dostępnych na antenie TVN 24 oraz TVN 24 BiS (m.in. Kropka nad i, Superwizjer, czy Wiatr ze Wschodu). Cała biblioteka dostępna jest na żywo z poziomu przeglądarki lub aplikacji na Androida oraz iOS-a. Za dostęp na 30 dni zapłacimy obecnie 10 złotych, a koszt roczny wynosi okrągłe 100 złotych.

Jeżeli korzystacie z usług Play, warto rozważyć skorzystanie z promocji. 1 grosz, żeby przez miesiąc uzyskać dostęp do takich filmów jak „Bogowie”, „Boże Ciało”, czy „Atlas Chmur” to świetna cena.