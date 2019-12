Hello Neighbor za darmo w Epic Games Store

Zostały ostanie dni codziennego rozdawania przez Epic Games Store darmowych gier. Po bardzo mocnych ostatnich, tytułach jak FTL czy Shadow Tactics: Blades of the Shogun, przyszła pora na kolejną grę – która również powinna was zainteresować: Hello Neighbor.

Skradanki i gry horror to jedne z moich ulubionych gatunków gier – może dlatego Hello Neighbor zainteresowało mnie od pierwszych zapowiedzi. Hello Neighbor to niezależna gra studia Dynamix Pixels, która na krótki czas podbiła internet, głównie YouTube i Twitcha. Produkcja ta polega na rozwiązaniu zagadki tajemniczego sąsiada z naprzeciwka, który najwyraźniej ma jakąś tajemnicę.

Gra ma ciekawy pomysł na siebie i pomimo dość słabego startu (beznadziejna optymalizacja i tona błędów) udało się jej wyjść na prostą. Nie jest to szczególnie długa gra i mam jej całkiem sporo rzeczy do zarzucenia w kwestii wykonania, ale jeśli nie macie planów na sylwestra… może warto ją sprawdzić?

Minimalne wymagania Hello Neighbor prezentują się następująco:

system operacyjny: Windows 7,

procesor: i5,

karta graficzna: GTX 770,

pamięć RAM: 6 GB,

wolne miejsce na dysku: 5 GB,

DirectX: 11.

Hello Neighbor oferuje polskie napisy i jest dostępny tylko na sprzęt z systemem Windows.

Hello Neighbor możecie pobrać ze strony Epic Games Store lub bezpośrednio z aplikacji sklepu.

Gdy Hello Neighbor zniknie dziś o 17:00 z darmowej oferty Epic Games Store, wtedy też zostanie udostępniona kolejna gra. Z podpowiedzi danej przez Epic wnioskuję, że będzie to Yooka-Laylee, ale na oficjalne potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać.

Przypominam również o promocji, w której możecie uzyskać kupon na 40 zł na zakup wybranej gry w sklepie Epic Games Store za kwotę co najmniej 59,99 zł. Więcej informacji na temat tej akcji znajdziecie na stronie sklepu.

Źródło: Epic Games Store