Shadow Tactics za darmo!

Przed nami ostatnie dni promocji Epic Games Store, w której codziennie rozdawana jest jedna darmowa gra. Wczoraj oddano do dyspozycji graczy świetnego Hyper Light Drifter, a dziś każdy zainteresowany może przypisać sobie do konta grę Shadow Tactics – do czego gorąco zachęcam.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (bo tak brzmi pełny tytuł tej gry) to taktyczna strategia rozgrywana w czasie rzeczywistym, której rozgrywce najbliżej do kultowej serii Commandos. Bardzo duży nacisk postawiono na aspekt skradankowy, a to, co wyróżnia Shadow Tactics na tle konkurencji, to wiele możliwości podejścia do misji.

Nie mógłbym również nie wspomnieć o pięknej i bardzo czytelnej oprawie graficznej, której towarzyszy bardzo dobre udźwiękowienie. Gra zdobyła mnóstwo nagród, wyróżnień, a także pozytywnych recenzji, zarówno od graczy, jak i od recenzentów. Wszystkie te pochwały są moim zdaniem w pełni zasłużone, warto Shadow Tactics: Blades of the Shogun sprawdzić – szczególnie za darmo.

Minimalne wymagania Shadow Tactics prezentują się następująco:

system operacyjny: Windows Vista (32-bitowy),

procesor: Intel i3 drugiej generacji 2,5 GHz, czterordzeniowy AMD 2,5 GHz,

karta graficzna: Nvidia GT640, AMD Radeon HD7750, 1 GB VRAM,

RAM: 4 GB,

wersja DirectX: DirectX 10,

wolne miejsce na dysku: 13 GB.

Shadow Tactics oferuje polskie napisy i jest dostępny tylko na sprzęcie z systemem Windows.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun możecie pobrać ze strony Epic Games Store lub bezpośrednio z aplikacji sklepu.

Gdy Shadow Tactics zniknie jutro o 17:00 z darmowej oferty Epic Games Store, wtedy też zostanie udostępniona kolejna gra.

Przypominam również o promocji, w której możecie uzyskać kupon na 40 zł na zakup wybranej gry w sklepie Epic Games Store za kwotę co najmniej 59,99 zł. Więcej informacji na temat tej akcji znajdziecie na stronie sklepu.

