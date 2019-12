Moja ulubiona gra niezależna za darmo w Epic Games Store

W swojej karierze gracza, ocenę 10 na 10 dałbym na pewno małej liczbie gier, lecz wśród nich z pewnością znalazłby się bohater tego wpisu, czyli FTL: Faster Than Light – którego uważam za najlepszą grę niezależną, w jaką miałem okazje zagrać. Grzech nie przypisać tego tytułu za darmo do konta!

Pamiętam to, jak wczoraj. Kakao, stary laptop, godzina pierwsza w nocy i ja, zmęczony po ciężkim dniu pracy eksploruje kosmos w FTL: Faster Than Light. Dla takich chwil warto być graczem. Pierwsze dzieło małego studia Subset Games podbiło moje serce praktycznie od razu. FTL to najprościej ujmując symulator statku kosmicznego, w którym zmierzyć się będziemy musieli z masą czyhających w kosmosie niebezpieczeństw. Wszystko jest losowo generowane i podkreślone fenomenalną – podkreślę – FENOMENALNĄ oprawą dźwiękową. Wad żadnych nie stwierdzam – możecie pobierać w ciemno! Nawet moja dziewczyna (niegrająca w gry wideo) zagrywała się w FTL – tytuł ten wciąga jak bagno!

Minimalne wymagania FTL: Faster Than Light prezentują się następująco:

Windows XP / Vista / 7

Procesor: 2 GHz

Pamięć RAM: 1 GB

Karta graficzna: minimalna rozdzielczość 1280 × 720, obsługa OpenGL 2.0, zalecane dedykowane karty graficzne ze 128 MB pamięci RAM

Dysk twardy: 175 MB miejsca na dysku twardym

FTL: Faster Than Light oferuje polskie napisy i jest dostępny na sprzęcie z systemami Windows oraz macOS.

FTL: Faster Than Light możecie pobrać ze strony Epic Games Store lub bezpośrednio z aplikacji sklepu.

Gdy FTL: Faster Than Light zniknie jutro o 17:00 z darmowej oferty Epic Games Store, wtedy też zostanie udostępniona kolejna gra.

Przy okazji przypominam o promocji, w której możecie uzyskać kupon na 40 zł na zakup wybranej gry w sklepie Epic Games Store za kwotę co najmniej 59,99 zł. Więcej o akcji znajdziecie na stronie sklepu.

