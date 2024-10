Nowy wygląd menu PlayStation 5 w Polsce. Dostosuj konsolę pod siebie!

Właśnie wprowadzona do Polski aktualizacja do PlayStation 5 była zapowiadana jeszcze we wrześniu. Musiało jednak minąć kilka tygodni, żeby światowy gigant z branży gamingowej udostępnił nowe widżety i opcje Polakom. Od teraz możecie zmieniać wygląd swojego głównego menu, szybkiego dostępu, a także tapety! Jak to wygląda?

Nowa aktualizacja do PS5 w Polsce

Wreszcie aktualizacja do PlayStation 5, o której pisałem we wrześniu, dotarła również do Polski. Sony potrzebowało kilku tygodni, żeby ją wprowadzić u nas, ale finalnie możemy już korzystać z dobrodziejstw nowego wyglądu menu PS5. Ekran powitalny otrzymał nowe okienko o wdzięcznej nazwie „Witamy”, z interaktywnymi widgetami, które można dostosowywać według własnych upodobań. Możliwości customizacji jest całkiem sporo, więc każdy powinien znaleźć odpowiednie dla siebie opcje.

Nowy wygląd menu PS5 (źródło: Maciej Paszkiewicz / Tabletowo.pl)

Zapewne zapytacie, co się zmieniło? Użytkownicy mogą teraz dowolnie zmieniać swój główny ekran, a deweloperzy PlayStation przygotowali dla nas trzy predefiniowane ustawienia, które można edytować. Co znajduje się na liście widgetów do wyboru? Są to:

poziom naładowania baterii,

znajomi online,

trofea,

wiadomości PlayStation,

galeria multimediów,

wiadomości,

ułatwienia dostępu,

aktywność znajomych,

podsumowanie wolnego miejsca na dysku,

PlayStation Store.

Z ciekawszych rzeczy warto odnotować również, że teraz można w relatywnie prosty sposób zmienić tło. Do wyboru są tapety „Od PlayStation”, „Z gier” lub z własnej galerii multimediów, czyli np. screenów zrobionych w grach.

Nowy wygląd menu do wyboru tapet (źródło: Maciej Paszkiewicz / Tabletowo.pl)

Przesuwaj widgety jak chcesz

Nie dość, że widgety można zamienić kolejnością, a część z nich wyłączyć, to jeszcze można zmieniać ich wielkość, ale tylko w zakresie „mały”, „średni” lub „duży”. To, co jest np. mega fajną opcją z mojej perspektywy, to fakt, że mogę na szybko podejrzeć stan naładowania mojego kontrolera DualSense. Ostatnimi czasy grając w EA Sports FC 25 często łapie się na tym, że mam prawie rozładowane pady…

Nowa sekcja „Witamy” jest faktycznie rozbudowana i zgodna z oczekiwaniami, jakie miałem po wrześniowej zapowiedzi. Teraz stała się jednak również centrum informacyjnym dla graczy, ponieważ wyświetla 10 najnowszych informacji. Dzięki temu w jednym miejscu mamy dostęp do wszystkich danych, jakie potrzebujemy o tytułach, które nas interesują.

Nowy feed wiadomości w PS5 (źródło: Maciej Paszkiewicz / Tabletowo.pl)

A przynajmniej tak to wygląda w teorii, ponieważ na powyższym screenie możecie zobaczyć menu z polem wyboru, jakie gry powinny się wyświetlać w feedzie. Sam feed jednak nie działa u mnie poprawnie, ale zapewne jest to kwestia szybkiej łatki do wprowadzenia przez programistów.