Handheld z dwoma ekranami, pełną klawiaturą i Windowsem 11? Proszę bardzo

Kiedy rzuciłem okiem na grafikę z tym sprzętem pomyślałem, że to kolejna konsolka retro. Bardzo się jednak myliłem. Niepozorny z wyglądu, ale potężny wewnątrz. Tak można w skrócie opisać Ayaneo Flip 1S. Nowa konsola przenośna z Windowsem 11, dwoma ekranami OLED i pełną klawiaturą właśnie trafia do sprzedaży. Co dokładnie oferuje?

Dwa ekrany, pełna klawiatura i topowa wydajność

Flip 1S to urządzenie, które trudno porównać do czegokolwiek innego dostępnego dziś na rynku. Producent postawił na zamykaną konstrukcję znaną choćby z legendarnego już Nintendo DS, z regulowanym zawiasem i dwoma ekranami.

Główny wyświetlacz to 7-calowy panel OLED z odświeżaniem 144 Hz, rozdzielczością Full HD i jasnością dochodzącą do 800 nitów. Towarzyszy mu drugi, mniejszy ekran, o przekątnej 4,5 cala i proporcjach 3:2, który idealnie sprawdza się jako pomocniczy wyświetlacz np. do czatu, panelu sterowania czy starszych gier retro.

Konstrukcja urządzenia została wykonana z metalu obrabianego CNC, co nadaje mu nie tylko eleganckiego wyglądu, ale także solidności. Producent podkreśla, że nowy zawias pozwala na płynne ustawienie kąta nachylenia ekranu.

W środku znajdziemy procesory AMD z najwyższej półki. Użytkownicy mogą wybierać pomiędzy Ryzenem AI 9 HX 370 a Ryzenem 7 8840U. Obie jednostki oferują wydajność znaną z ultrabooków i spokojnie radzą sobie z najnowszymi grami. Konsola wspiera do 64 GB RAM i nawet 2 TB pamięci SSD.

Producent nie zapomniał też o fizycznych kontrolerach. Flip 1S wykorzystuje nowy typ drążków TMR, które pozwalają na precyzyjne sterowanie. Dodatkowo poprawiono ergonomię przycisków, zwiększając ich skok i czułość, dzięki czemu dłuższe sesje z grami mają być mniej męczące.

Ayaneo Flip 1S (źródło: Ayaneo)

Co jeszcze oferuje ten handheld?

Jedną z największych zalet Ayaneo Flip 1S jest fakt, że pracuje on pod kontrolą pełnoprawnego systemu Windows 11. Oznacza to dostęp do platform takich jak Steam, Epic Games Store czy Xbox Game Pass oraz możliwość instalacji dowolnego oprogramowania biurowego. Można powiedzieć, że to nie tylko konsola, ale też miniaturowy laptop w formie handhelda.

Pełna, podświetlana klawiatura QWERTY z RGB, obecna w dolnej części obudowy, ułatwia korzystanie z programów użytkowych, a także wpisywanie haseł, czy czatowanie. Całość dopełnia ulepszony system audio z inteligentnym wzmacniaczem oraz nowa wersja oprogramowania AYASpace 3, które pozwala konfigurować działanie urządzenia i w pełni wykorzystać zalety dwóch ekranów.

W ramach kampanii na Indiegogo można kupić Flip 1S w specjalnej, promocyjnej cenie, rozpoczynającej się od 799 dolarów (~2850 złotych). Wersja ta oferuje procesor Ryzen 7 8840U, 16 GB RAM i 1 TB SSD. To 200 dolarów mniej niż sugerowana cena detaliczna, która ma wynieść 999 dolarów (~3645 złotych) po zakończeniu przedsprzedaży.

Warto tutaj dodać, że najdroższa możliwa konfiguracja czyli zawierająca Ryzen AI 9 HX 370, 64 GB RAM i 2 TB pamięci została wyceniona na 1759 dolarów (~ 6390 złotych).

źródło: Ayaneo

Ayaneo Flip 1S raczej nie zagrozi takim graczom jak Asus ROG Ally X, Steam Deck czy Nintendo Switch, ale trzeba przyznać, że to naprawdę ciekawy projekt, który warto zapamiętać – choćby w ramach ciekawostki.