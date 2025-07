Chcesz poszerzyć możliwości swojej kuchni? Lidl ma promocję w sam raz

Od dawna amatorzy gotowania mają możliwość kupienia do swojej kuchni masy sprzętów. Mnogość dostępnych urządzeń na rynku sprawia jednak, że łatwo zagracić w ten sposób szafki i szuflady. W nowej promocji Lidla znajdziecie coś, co zastępuje wiele sprzętów oraz nie kosztuje fortuny. Co więcej, nie jest to jedyna promocja warta uwagi.

Niedroga frytkownica z Lidla – co oferuje?

Frytkownica na gorące powietrze Silvercrest SHFG 2460 A1 to przede wszystkim maszyna do beztłuszczowego grzania posiłków. Bez stosowania masła czy olejów możemy przy zamkniętej pokrywie przygotować w ten sposób m.in. frytki, skrzydełka kurczaka, rybę czy ciasto. Otwierając urządzenie zyskujemy natomiast funkcję grilla. W ten sposób do naszego pieczonego ziemniaka z łatwością uszykujemy karkówkę czy wege-kiełbaskę po prostu zmieniając ustawienie i wymieniając końcówkę.

Oprócz air fryera i grilla, frytkownica Silvercrest może również służyć do rozmrażania potraw czy suszenia owoców. Producent dorzuca do zestawu nie tylko kosz do smażenia, frytkownicę i płytę grillową, ale także planchę, które bez problemu umyjemy w zmywarce. Urządzenie oferuje pojemność 2,5 litra, pracuje w zakresie temperatur 40-230∘C z opcją timera od 1 minuty do 6 godzin, a jego moc maksymalna wynosi 2460 W.

Sugerowana cena detaliczna urządzenia wynosi 599 złotych, natomiast w ciągu ostatnich 30 dni cenę obniżono do 349 złotych. Od 12 do 18 lipca frytkownica będzie natomiast kosztować 279 złotych – 20% taniej od ostatniej obniżki i aż 52% mniej względem bazowej kwoty.

Frytkownica Silvercrest SHFG 2460 A1 (Źródło: Lidl)

Co jeszcze znajdziemy w Lidlu?

Oprócz beztłuszczowej frytkownicy w Lidlu przeceniono również odkurzacz parowy 3w1, który – oprócz możliwości usunięcia brudu z powierzchni – jest w stanie służyć także jako mop na parę oraz myjka. Długość przewodu urządzenia to ok. 670 cm, zbiornik na wodę pomieści ok. 340 ml płynu, a w pudełku znajdują się dedykowane nasadki do szyb, mebli tapicerowanych i podłóg. Cenę sprzętu obniżono z 499 złotych na 399 złotych i jest on dostępny wyłącznie w sklepach stacjonarnych.

Odkurzacz parowy 3 w 1 Silvercrest (Źródło: Lidl)

Na promocję trafiło również mobilne urządzenie rozruchowe z funkcją powerbanku Ultimate Speed UMAP 12000 C4. Pojemność ogniw wynosi łącznie 12000 mAh, a system umożliwia ratowanie akumulatorów o napięciu 6V i 12V o pojemności od 1,2 do 120 Ah. W ocenie sytuacji pomaga wbudowany wyświetlacz LED, ładowarka jest w stanie podać także prąd impulsowy do ożywiania rozładowanych akumulatorów (napięcie >7,5 V) i oferuje dedykowany tryb ładowania w niskich temperaturach. Całość zabezpieczona jest przed odwrotną polaryzacją, zwarciem i przeciążeniem.

Ultimate Speed UMAP 12000 C4 (Źródło: Lidl)

Urządzenie rozruchowe w ciągu ostatnich 30 dni kosztowało 199 złotych – teraz jego cena wynosi tylko 149 złotych i możecie je kupić zarówno online, jak i stacjonarnie.

Tak na marginesie – podobnym urządzeniem uratowałem niedawno znajomemu cztery litery. Uważam zatem, że sprzęt tego typu jak najbardziej się przydaje 😉