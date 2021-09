Podsumowanie Nintendo Direct. Nie zabrakło poważnych zapowiedzi, w tym… filmu z Mario!

Wrześniowe Nintendo Direct już za nami! Trudno będzie nazwać tę konferencję nudną, ponieważ gigantowi z Kyoto udało się wyjąć kilka asów z rękawa. Tylko czy tego koloru kart spodziewaliśmy się w talii Nintendo? Zależy, jak na to spojrzeć.

Zmiany w abonamencie Nintendo Switch Online

Na początek dość ciekawe wieści dla abonentów Nintendo Switch Online. Usługa doczeka się swego rodzaju rozszerzenia – chciałoby się rzec, że to takie DLC do abonamentu. Nintendo Switch Online + Expansion Pass (chwytliwa nazwa) w swoich założeniach nie będzie się różnić od podstawowego wariantu, a jedynie doda elementy, niedostępne dla bazowego pakietu.

Tą dodatkową atrakcją będzie biblioteka gier z konsol Nintendo 64 oraz SEGA Mega Drive. Jest to co najmniej martwiące, z wielu względów. Biblioteki poprzednich konsol Japończyków – NES i SNES – dalej nie zawierają wszystkich największych klasyków z poszczególnych platform, a tymczasem gigant z Kyoto zabiera się już za kolejne sprzęty.

O ile nie zabraknie najbardziej klasycznych gier z N64 oraz SMD, tak trudno wierzyć w rozszerzenie biblioteki do poziomów, w których emulacja nielegalnych ROM-ów nie będzie już konkurencją.

DLC do abonamentu? Takie rzeczy tylko w Nintendo

Martwi też samo oddzielenie gier z N64 i SMD tym dodatkiem do abonamentu. Nie mówię, że Nintendo ma je rozdawać za darmo, ale jeżeli gracze płacą 80 złotych rocznie za dostęp do tak podstawowej funkcji jak rozgrywka sieciowa, to może jednak włączenie kilkunastu dodatkowych klasyków do subskrypcji byłoby świetnym ruchem marketingowym. Więcej szczegółów poznamy jednak w październiku, dlatego teraz rzućmy okiem na listę gier!

Nintendo 64

Super Mario 64,

The Legend of Zelda: Ocarina of Time,

Mario Kart 64,

Star Fox 64,

Sin and Punishment,

Dr. Mario 64,

Mario Tennis 64,

WinBack,

Yoshi’s Story.

Sega Mega Drive

Sonic the Hedgehog 2,

Streets of Rage 2,

Ecco the Dolphin,

Castlevania: Bloodlines,

Contra: Hard Corps,

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine,

Golden Axe,

Gunstar Heroes,

M.U.S.H.A.,

Phantasy Star IV,

Ristar,

Shining Force,

Shinobi III: Return of the Ninja Master,

Strider.

Najciekawsze zapowiedzi

Na wrześniowym Nintendo Direct nie zabrakło też jednak poważnych zapowiedzi. Swój pierwszy zwiastun otrzymała Bayonetta 3, bardzo wyczekiwana, ekskluzywna dla wielkiego N produkcja Platinum Games. Ten szalony, pełen erotyki slasher pojawi się już w przyszłym roku. Sama zapowiedź wydaje się być mocną odpowiedzią na Project Eve – całkiem podobną produkcję, pokazaną na ostatnim PlayStation Showcase. Patrząc na fakt, iż od zapowiedzi trzeciej Bayonetty minęło 4 lata, lepiej później niż wcale.

Sporym zaskoczeniem jest też Kirby and the Forgotten Land. Po raz pierwszy w historii, nasz różowy słodziak będzie przemierzał światy w pełnym 3D! Nigdy wcześniej Kirby nie otrzymał platformówki w trzech wymiarach. Ciekawe jednak, jak zatem mechaniki poruszania się różową kulką sprawdzą się w nowym otoczeniu, zwłaszcza że Kirby już nie dostał pełnoprawnej przygody na miarę gier swoich najlepszych odsłon z stacjonarnych konsol Nintendo.

Nagrodę Złotej Łopaty otrzymuje w tym miesiącu Square Enix, za ogłoszenie Chocobo GP, duchowego spadkobiercy Chocobo Racing, kart-racera wydanego w 1999 roku na PS One. Jestem nieironicznie zaciekawiony, zwłaszcza iż w porównaniu do Mario Kart 8 czy też CTR: Nitro Fueled, gra po zwiastunie prezentuje się przynajmniej porządnie. Premiera w przyszłym roku, ekskluzywnie na Nintendo Switch.

Czwarta gra ekskluzywna, za to jedyna z datą premiery! Mario Party Superstars to składanka 100 najlepszych, odświeżonych mini-gier, jakie kultowa seria imprezowa pamięta z czasów Nintendo 64 oraz GameCube. Jest to całkiem niegłupi pomysł na zapoznanie nowych graczy z klasyką serii, bez zbędnego przenoszenia starych odsłon na Switcha. Premiera już 29 października!

Prezentacja z zapowiedzią prezentacji

Co ciekawe, pośród ogromu zapowiedzi gier, zabrakło niestety ogłoszenia na temat ostatniej postaci DLC w Super Smash Bros. Ultimate. Tutaj Nintendo zapowiedziało na 5 października osobną prezentację, podczas której sam Masahiro Sakurai – główny developer produkcji – opowie o ostatniej już postaci w tej niesamowitej bijatyce.

Trudno jednak wskazać, kto będzie tym ostatnim bohaterem. Crash świętuje swoje 25. urodziny, ale w sumie też i Lara Croft! Wiemy także, że Masahiro Sakurai jest mistrzem Złotej Łopaty, więc każda, nawet najmniej popularna postać z japońskiej historii gier nie jest wykluczona. Jedno jest pewne – zawsze ktoś ostatecznie będzie niezadowolony z ogłoszenia.

Jak wszyscy, to wszyscy! Pojawienie się postaci jako grywalnego wojownika w Super Smash Bros. Ultimate to najwyższa forma uznania dla każdego studia developerskiego

Nie zabraknie też wieści dla fanów Animal Crossing: New Horizons. Gra, która sprzedała ponad 30 milionów egzemplarzy na całym świecie, doczeka się kolejnej darmowej zawartości już listopadzie. W październiku za to odbędzie się Animal Crossing Direct, podczas którego developerzy opowiedzą o nowościach w grze.

Animal Crossing: New Horizons to jedna z najlepiej sprzedających się produkcji w historii Nintendo Switch

Super Mario Movie

Choć trudno sobie wyobrazić Mario mówiącego pełne zdania, to ten dziwny sen staje się powoli rzeczywistością. Tworzona przez studio Illumination animacja o wąsatym hydrauliku trafi do kin w okolicach Gwiazdki 2022. Nintendo jeszcze nie było gotowe, żeby pokazać zwiastun, lecz znamy już niemal pełną obsadę głównych ról.

Illumination to studio, które odpowiada m.in. za Minionki. Kiedy Mario przemówi ludzkim głosem, już nic nie będzie takie samo (źródło: Nintendo)

To nie Charles Martinet (legendarny głos Mario), a Chris Pratt zagra jedną z najbardziej ikonicznych postaci w świecie gier konsolowych. Towarzyszyć mu będą takie osobistości, jak Seth Rogen, Anna Taylor-Joy oraz Jack Black. Osobiście wolałbym kontynuację dla Super Mario Odyssey, lecz nie można mieć wszystkiego. Zwłaszcza że na tej konferencji z pewnością każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Czekamy? No pewnie, że czekamy!