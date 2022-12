Gry PlayStation Plus na grudzień oficjalnie ujawnione! Święta pod znakiem RPG

Gry dostępne w ramach PlayStation Plus na grudzień zostały oficjalnie ujawnione. Mocne tytuły, a wśród nich moja ukochana seria!

Jeśli śledzisz rynek konsol mniej lub bardziej wytrwale, to masz świadomość, iż od czasu PlayStation 4, Sony wymusiło na graczach kupowanie abonamentu PlayStation Plus, jeśli ci chcieli mieć dostęp do usług sieciowych. Żeby nieco osłodzić gorycz tego wydatku, to w ramach wpłacanego ekwiwalentu „składki członkowskiej”, gracze zaczęli dostawać nowe gry do pobrania każdego miesiąca.

Obecnie abonament został poszerzony i posiadacze konsol PlayStation mogą wybrać sobie rodzaj członkostwa – Essential, Extra lub Premium. Na całe szczęście nawet w najtańszym z abonamentów, wciąż dostajemy dostęp do gier. Niedawno Sony oficjalnie opublikowało perełki, dostępne w grudniowym wydaniu.

Gry dostępne w PlayStation Plus na grudzień 2022

Liczba gier w PS+ zwykle oscyluje między 2 a 3 produkcjami. Nie inaczej jest i tym razem, gdzie do dyspozycji graczy oddano 3 tytuły, choć jeden z nich tak naprawdę zawiera całą trylogię, toteż można mówić o 5 grach. Jakich?

Mass Effect: Legendary Edition, Divine Knockout (DKO) oraz Biomutant. Pierwszej pozycji, jaką jest Mass Effect, najpewniej nie trzeba nikomu przedstawiać. Świetna gra akcji-RPG, która doczekała się czterech odsłon (choć niektórzy fani nie uznają Andromedy), będąca moim absolutnym ulubieńcem, w całym świecie gier.

„Ah shit, here we go again…”

Drugą pozycją jest DKO, które twórcy nazywają „jedyną na świecie platformową bijatyką z perspektywą trzeciej osoby”. Przyznam, że brzmi intrygująco, choć chyba pozostanę przy cudownym Mortal Kombat…

Ostatnią z dostępnych pozycji jest Biomutant, który doczekał się naprawdę wypasionej edycji kolekcjonerskiej. Grałem przez chwilę w tę produkcję i muszę stwierdzić, że świat w niej przedstawiony jest zaiste fascynujący. Jeśli nie mieliście styczności z tym dziełem, to gorąco polecam je sprawdzić!

Złoty Internet Explorer otrzymuje…

Sony PlayStation Plus, za dodanie Edycji Legendarnej Mass Effect do swojego katalogu gier. Pierwszym, który zdecydował się dać graczom w ramach abonamentu trylogię Shepard(-a) był Xbox. Mass Effect Legendary Edition dołączył bowiem do Game Passa już w styczniu. Drugi był Amazon, który z okazji Prime Day rozdawał wersję na PC w lipcu tego roku.

Od 6 grudnia natomiast, gracze posiadający konsolę od Sony dostaną kopie dla siebie, w ramach opłacanego abonamentu. Trochę późno, nie uważacie…?