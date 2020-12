Telegram zyskuje grupowe czaty głosowe i jest ładniejszy niż kiedykolwiek

Telegram wciąż się rozwija. Ten przyjazny komunikator otrzymał właśnie 12. aktualizację w tym roku, która wnosi, między innymi, przydatną opcję głosowych czatów grupowych.

Czaty głosowe w Telegramie

Czaty grupowe to jedna z funkcji Telegrama, za którą użytkownicy komunikatora są szczególnie wdzięczni twórcom tego komunikatora. Obecnie w obrębie jednej grupy może dyskutować ze sobą setki tysięcy użytkowników. Teraz dochodzi do tego możliwość włączenia wybranym członkom grupy prowadzenia czatu głosowego.

Całość opracowano z ogromną dbałością o detale. Grupy z czatami głosowymi mają u góry specjalny pasek, który pokazuje kto mówi w danej chwili (a nawet jak jest głośno).

Uczestnictwo w dyskusji nie odłącza nas od innych funkcji Telegrama – wciąż możemy swobodnie poruszać się po aplikacji, przeglądać rozmowy i wysyłać wiadomości. Jednocześnie mamy pełną kontrolę nad naszym udziałem w rozmowie głosowej.

Czaty głosowe mogą pomieścić do kilku tysięcy uczestników, co umożliwia nie tylko urządzanie mini spotkań rodzinnych, ale także dużych wydarzeń online. Wszystko to ozdabiają bardzo przyjemne dla oka animacje.

W wersji aplikacji na desktopy i edycji dla macOS dla powyższej nowości można zdefiniować klawisz, który będzie współpracował z funkcją „naciśnij i mów”.

W nadchodzących tygodniach deweloperzy Telegrama będą pracować nad kolejnymi atrakcjami, takimi jak ulepszone tłumienie szumów, rozmów wideo czy udostępnianie ekranu.

Zatrzęsienie innych opcji

Oprócz czatu głosowego, w Telegramie powitamy teraz mnóstwo innych ulepszeń. Zoptymalizowano animowane naklejki, które teraz mają śliczne, 180-klatkowe animacje. Będą ładować się jeszcze szybciej niż dotąd.

W ogóle cała aplikacja na Androida została odświeżona. Poruszanie się po apce jest teraz bardzo przyjemne dzięki nowym, zgrabnym animacjom interfejsu.

Inne funkcje obejmują:

możliwość przenoszenia danych aplikacji Telegram na kartę microSD

odczytywanie wiadomości przychodzących przez Siri (na iOS)

ulepszony edytor zdjęć w aplikacji

jeszcze większą ilość animowanych emoji

uruchomienie platformy sugestii nowych funkcji

To z pewnością największa aktualizacja Telegrama tego roku. Cała masa nowych rzeczy przyczyni się do jeszcze przyjemniejszego korzystania z apki Pavla Durova. Wielu jest zdania, że Telegram to najlepszy komunikator, dostępny na smartfony i komputery. Może czas się o tym przekonać?