Będziesz grał w stalowe szczury? Steel Rats możesz pobrać za darmo

Klasyczny problem przerwy świątecznej to dylemat pt. „w co zagrać”? Steam i gog.com podsuwają nam pod nos darmową grę Steel Rats, którą można pobrać bezpłatnie już dziś.

Steel Rats to niezły miks gatunkowy

Trudno przyporządkować Steel Rats do jakiegoś konkretnego gatunku, a to ze względu na gra wygląda skrzyżowanie… Elastomanii z klasykami beat’em up. Z braku innych skojarzeń nic nie przychodzi mi do głowy.

Jako członek motocyklowego gangu Stalowych Szczurów, stajemy naprzeciwko zastępom Złombotów, atakujących nasze miasto. Kierując jednośladem, wykonujemy sztuczki i pokonujemy wrogów za pomocą przedniego koła naszego motocyklu, wyposażonego w piłę tarczową do rozcinania robotów wpół. A wszystko to oprawione w stylową grafikę 2.5D.

Żeby było jeszcze dziwniej, twórcą tej produkcji jest studio Tate Multimedia, które bardziej wiekowi fani gierkowania znają z kultowej serii Kangurek Kao. Setting obejmujący retrofuturystyczne miasto z alternatywnej wersji USA z lat 40. XX wieku i kroczące, wielkie maszyny jako przeciwnicy, to coś całkiem innego niż grzeczna, kolorowa zręcznościówka dla najmłodszych.

Pobierz Steel Rats na gog.com albo Steam

Do 4 kwietnia możemy pobrać Steel Rats za darmo ze sklepów gog.com oraz Steam. W przypadku tej pierwszej platformy giveaway kończy się o godzinie 16:00, zaś darmowe okienko na Steam zamyka się trochę później, bo o godzinie 19:00.

Jeśli nie mamy sprecyzowanych planów na weekend, to może warto dać szansę jednemu z czterech bohaterów Steel Rats?