Jest data premiery New World – nowej gry MMO od Amazon. Nie będziemy długo czekać!

Wielka nowość z gatunku MMORPG jest już bardzo blisko debiutu na rynku. Czy World of Warcraft może czuć się zagrożone? To raczej wątpliwe, niemniej wypada jednak dać szansę nowej grze New World, szczególnie że jest to tytuł od takiego giganta jak Amazon. Wygląda na to, że licznik opóźnień zatrzyma się na liczbie trzy, gdyż twórcy potwierdzili zwiastunem bliską datę premiery.

WoW i długo, długo nic

Rynek gier MMORPG jest dość specyficzny. Swego czasu gatunek ten cieszył się ogromną popularnością. Działo się tak w dużej mierze za sprawą zalania internetu grami opartymi o model Free-to-Play. Kiedy jednak gracze odsunęli się od często niesprawiedliwych i dających zauważalną przewagę mikrotransakcji, sytuacja w tej kategorii dość szybko się unormowała.

Jest niezaprzeczalny lider w postaci World of Warcraft i są marzyciele, które chcieliby dorównać gigantowi, ale to raczej szybko nie nastąpi. Oczywiście nie znaczy to, że na serwerach innych gier brakuje graczy. Tytuły takie jak The Elder Scrolls Online czy też Black Desert Online potrafią zrzeszyć niemałe grupy ludzi.

New World od Amazon już blisko

Czy „Nowy Świat” autorstwa Amazonu zbliży się do legendy World of Warcraft? Na ten moment nic na to nie wskazuje. Kiedy do sieci trafiły pierwsze fragmenty rozgrywki, eksperci od razu zaznaczyli, że nie jest to produkcja, które będzie toczyć bój z WoW-em. Między innymi te głosy przyczyniły się do kolejnych odsunięć premiery w czasie, aby twórcy mogli bardziej rozbudować swój tytuł. Nowy zwiastun z elementami rozgrywki potwierdza, że w nową grę Amazona zagramy już 31 sierpnia 2021 roku.

Co zatem zobaczymy w New World? Pojawią się chociażby dobrze znane, klasyczne, instancjonowane lochy. Twórcy zdecydowali się także na rozbudowę aspektów poświęconych rozgrywce PvE. To wszystko i kilka innych elementów można zobaczyć na krótkim filmie przygotowanym przez serwis IGN.

A co Wy myślicie o nowym MMORPG? Czy gra będzie miała jakąkolwiek szansę na rynku? Dajcie koniecznie znać w komentarzach co sądzicie o New World od Amazon!