The Elder Scrolls Online znacząco wypięknieje na PlayStation 5 i Xbox Series X|S

Spośród wszystkich obecnie „żyjących” gier MMORPG na rynku, The Elder Scrolls Online jest mi wyjątkowo bliskie. Cieszę się więc, że już wkrótce w tytuł ten będę mógł zagrać w znacznie lepszej oprawie wizualnej na swoim nowym Xboksie.

The Elder Scrolls Online na nowej generacji konsol

Niezwykle popularne i wysoko oceniane The Elder Scrolls Online już wkrótce doczeka się nowej wersji gry, stworzonej z myślą o konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S. Co ważne, twórcy nie poszli na łatwiznę i ulepszona wersja ich MMORPG pochwalić się będzie mogła nie tylko większą ilością klatek na sekundę, ale i znacznie lepszą grafiką.

The Elder Scrolls Online – wersja na nową generacje konsol

Jakich dokładnych zmian możemy się spodziewać?

Wyższa wydajność : TESO będzie działać na konsolach nowej generacji w płynnych 60 FPS, ale dla chętnych, do wyboru będzie również tryb jakości, w którym to na PlayStation 5 i Xbox Series X zagrać będziemy mogli w natywnym 4K i 30 klatkach na sekundę;

: TESO będzie działać na konsolach nowej generacji w płynnych 60 FPS, ale dla chętnych, do wyboru będzie również tryb jakości, w którym to na PlayStation 5 i Xbox Series X zagrać będziemy mogli w natywnym 4K i 30 klatkach na sekundę; Zwiększony zasięg widzenia : to chyba jedna z największych bolączek The Elder Scrolls Online na konsolach ósmej generacji — na nextgenach spodziewać się możemy znacznie lepszego rysowania obiektów;

: to chyba jedna z największych bolączek The Elder Scrolls Online na konsolach ósmej generacji — na nextgenach spodziewać się możemy znacznie lepszego rysowania obiektów; Szybsze wczytywanie gry : nowe Xboksy i PS5 pochwalić się mogą bardzo szybkimi dyskami SSD — głupio więc byłoby z nich nie skorzystać. Tak więc już wkrótce, ekrany wczytywania na konsolach nowej generacji znacząco zostaną skrócone;

: nowe Xboksy i PS5 pochwalić się mogą bardzo szybkimi dyskami SSD — głupio więc byłoby z nich nie skorzystać. Tak więc już wkrótce, ekrany wczytywania na konsolach nowej generacji znacząco zostaną skrócone; Inne, pomniejsze usprawnienia: oprócz powyższych ulepszeń, spodziewać się możemy również bardziej szczegółowych tekstur, poprawionego antyaliasingu, a także lepszej okluzji otoczenia, odbić i cieni.

Poniżej obejrzeć możecie zwiastun nowej wersji gry, na którym widać znaczące różnice zarówno w grafice, jak i płynności:

Kiedy zadebiutuje ulepszone The Elder Scrolls Online?

Nowa wersja The Elder Scrolls Online dedykowana nowej generacji konsol zadebiutuje na rynku już 8 czerwca tego roku, wraz z wyczekiwanym rozdziałem Blackwood. Premiera wersji PC wspomnianego dodatku będzie miała premierę tydzień wcześniej względem wydania konsolowego — czyli 1 czerwca 2021.

Co ważne, ulepszona wersja TESO będzie dostępna za darmo dla każdego posiadacza gry na zeszłą generację konsol. Tyczy się to również wydania The Elder Scrolls Online w abonamencie Xbox Game Pass.