Mała rzecz a cieszy. Odbierz dwa darmowe zwierzaki do World of Warcraft!

Przyznam się, że od lat nie grałem już w World of Warcraft. Nadarza się jednak dobra okazja, by do gry tej wrócić — kto w końcu niechiałby przemierzać świata Azeroth z dostojnym leniwcem na plecach?

Darmowe zwierzaki do World of Warcraft

Takie akcje lubię! Blizzard postanowił w dość nietypowy sposób wesprzeć międzynarodową fundacje Lekarze bez Granic (Médecins Sans Frontières). Firma poprosiła fanów World of Warcraft o pieniężne wpłaty na rzecz tej organizacji. W zamian, po przekroczeniu odpowiednich progów 500 000 i 1 000 000 dolarów, firma obiecała udostępnić całkowicie za darmo dwa nowe (i niezwykle słodkie) zwierzątka do gry World of Warcraft, które mogą towarzyszyć naszemu bohaterowi.

Jak się pewnie domyślacie, gracze stanęli na wysokości zadania, dzięki czemu fundacja Lekarze bez Granic zdobyła ponad 1 000 000 dolarów dodatkowego wsparcia! Gracze zaś, zgodnie z obietnicą, dostali dwa darmowe pety do World of Warcraft, które możecie przypisać do swojego konta — oto one!

Stokrotka to — jak możemy przeczytać na jej zakładce w sklepie – „najpilniej prokrastynująca samica leniwca na Azeroth”, którą nasz bohater bądź bohaterka może wziąć sobie na barana, by wspólnie zacząć zwiedzać świat gry bo… czemu by nie?

Tu mamy już do czynienia ze szlachetną krwią — Bananek to syn Króla Mukli, potężnego przywódcy goryli na jednej z wysp u wybrzeży Doliny Cierniodławów. Jednak uspokajam, królewska etykieta nie będzie tu potrzebna podczas wspólnych wypraw po Azeroth — Bananek to wyjątkowo łagodnie usposobiona małpka.

Obydwa wirtualne zwierzątka do gry World of Warcraft możecie przypisać całkowicie za darmo do 2 sierpnia tego roku — gdy to zrobicie, to zarówno Stokrotka, jak i Bananek zostaną z Wami w grze na zawsze. Co ważne, zwierzaki te są dostępne dla wszystkich dostępnych postaci w WoWie — zarówno tych obecnych, jak i przyszłych.

Nie są to może duże bonusy do tego MMORPG, ale przyznać trzeba Blizzardowi, że w ciekawy i udany sposób zdołał pozyskać dodatkowe środki dla fundacji Lekarze bez Granic — a za taką pomoc zawsze należą się każdej firmie słowa uznania.