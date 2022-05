Google pozbędzie się lekkiej wersji YouTube. Nie będzie już potrzebna

Google niespecjalnie mocno związuje się z nowymi aplikacjami. Ze sklepu Google Play zniknęło już wiele programów, w których gigant z Mountain View pokładał nadzieje. Tak dzieje się także z YouTube Go.

Reklama

YouTube Go zniknie na dobre

Mam trochę za złe Google, że potrafi bez sentymentu pozbywać się naprawdę przydatnych aplikacji. Pamiętam, jak żałowałem likwidacji poczty Inbox, a także przeniesienia funkcji aplikacji Muzyka Google Play do YouTube Music. O ile niektóre fajne opcje zostały w wypadku Inbox wrzucone do Gmaila, tak do nowej usługi muzycznej Google nie przekonałem się już nigdy.

Dzięki specyficznej polityce Google, powstał prawdziwy cmentarz usług i aplikacji Google, które zostały wygaszone przez wyszukiwarkowego giganta. Do tej niechlubnej kolekcji niewypałów dołączy wkrótce YouTube Go.

Seria aplikacji z rodziny „Go” miała pomóc osobom posiadającym starsze i mało wydajne smartfony w korzystaniu z wszystkich podstawowych usług Google. Dlatego powstały właśnie takie programy jak YouTube Go, Maps Go czy Gmail Go – wszystkie odchudzone i z mniejszą liczbą funkcji, które mogłyby obciążać procesor i pamięć budżetowych lub starszych urządzeń.

Z czasem okazało się, że nawet najtańsze smartfony są w stanie z powodzeniem odpalać pełne wersje aplikacji Google. Dlatego też utrzymywanie i wydawanie nowych wersji niektórych aplikacji z serii „Go” przestało mieć sens. Na przykład wycofano Files Go, zastępując je kompletnie Files by Google. Na stronie pomocy Google przekazano informację, że podobny los spotka YouTube Go. Aplikacja zostanie wycofana z użytku w sierpniu 2022 roku, po 5 latach funkcjonowania.

Biorąc pod uwagę, że smartfonów z Androidem Go jest na rynku coraz mniej, także użytkowników YouTube Go musi być stosunkowo niewiele – na tyle mało, by inwestowanie w serwis tej aplikacji przestało się jakkolwiek opłacać. Jednocześnie Google chwali się, że pełna aplikacja YouTube już teraz jest znacznie lepiej zoptymalizowana i powinna dobrze działać także na słabszych urządzeniach.

Powyższe ogłoszenie stawia pod znakiem zapytania przyszłość innych aplikacji „Go”, a także samego Androida Go. Być może Google będzie powoli wygaszać cały projekt, aż do czasu, gdy wszystkie produkty z tej rodziny trafią na cmentarz porzuconych przez firmę usług i aplikacji.