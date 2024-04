Google ogłosiło spektakularne przychody. To koniec globalnego kryzysu?

Za nami pierwszy kwartał 2024 roku, który dla wielu firm zakończył się całkiem niezłym zyskiem, a na rynkach finansowych czuć było odreagowanie po kryzysie, którego byliśmy świadkami w poprzednich miesiącach. Google osiągnęło tak spektakularne zysk, że Alphabet po raz pierwszy ogłosił wypłatę dywidendy!

Koniec kryzysu, a Google notuje gwałtowny wzrost

Poprzednie dwa lata stały pod znakiem kryzysu ekonomicznego – oberwały nie tylko różne sektory gospodarki, w tym i technologiczny, ale również gospodarstwa domowe, a Polska zmagała się z ogromną inflacją (przypomnijmy, że w peaku miała ona nawet 18,4%). Taka sytuacja na pewno nie była komfortowa, ale wydaje się, że powoli najgorsze mamy za sobą.

Końcówka 2023 roku oraz pierwszy kwartał 2024 roku dla wielu firm było długo wyczekiwanym odreagowaniem z gwałtownym wzrostem przychodów. Przykładem jest np. Google, który za reklamy z wyszukiwarki zgarnął 46,2 miliarda dolarów, co daje wzrost o 14,4%. Z kolei przychody z reklam na YouTube wzrosły do 8,09 miliarda dolarów (wzrost o 21%). Po części na pewno odpowiedzialny jest za to nowy format reklamowy, który opisujemy w podlinkowanym artykule. Google jest z niego tak zadowolone, że będzie go testować na szerszą skalę!

W zestawieniu finansowym Google uwzględniło również m.in. subskrypcje oraz Pixele, a cała ta kategoria wygenerowała łącznie 8,74 miliarda dolarów (wzrost o 17,9%). Warto jednak podkreślić, że za wzrostem przychodów w tym wypadku poszedł także wzrost kosztów i to pomimo spadku zatrudnienia.

Tutaj gigant z Mountain View poniósł wydatek rzędu 13 miliardów dolarów, a zatrudnienie spadło o 5,1% (z 190 711 osób do 180 895 osób). Na pewno jednak wzrost kosztów nie jest dużym powodem do zmartwień, a w Ameryce otwierają korki od szampanów. Świętują do tego stopnia, że po raz pierwszy w historii wypłacą dywidendę!

Google wypłaci dywidendę. Pierwszą w historii

W pierwszym kwartale tego roku Google ogłosiło przychody rzędu 80,5 miliarda dolarów, co daje wzrost o 15,4% względem pierwszego kwartału 2023 roku (69,8 miliarda dolarów). Trzeba pamiętać, że dla tak dużej korporacji, jak gigant z Mountain View, jest to tak spektakularny wynik, że Alphabet po raz pierwszy w historii postanowiło ogłosić wypłatę dywidendy w wysokości 20 centów na akcję. Obecny kurs to 171,95 dolarów (dane z tradingview, Alphabet Inc, Google, market: NASDAQ).

Dywidenda zostanie wypłacona 17 czerwca 2024 roku posiadaczom akcji zarejestrowanych na dzień 10 czerwca 2024 roku. Posiadacze akcji klasy A, B oraz C będą otrzymywać dywidendy, które Alphabet planuje wypłacać co kwartał. Z oświadczenia Sundara Pichai, dyrektora generalnego Alphabet i Google, można też wywnioskować, że niebagatelny wpływ na to wszystko miało Gemini.

Nasze wyniki w pierwszym kwartale odzwierciedlają dobre wyniki w wyszukiwarce, YouTube i chmurze. Gemini jest już na zaawansowanym etapie, a cała firma rozwija się bardzo dynamicznie. Nasza wiodąca pozycja w dziedzinie badań nad sztuczną inteligencją i infrastrukturą oraz globalny zasięg produktów dobrze przygotowują nas na kolejną falę innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji. Sundar Pichai, dyrektor generalny Alphabet i Google

Z tego oświadczenia wynika, że Google jest zadowolone z obecnego stanu Gemini i planuje dalszy rozwój swoich usług związanych ze sztuczną inteligencją. Być może więc kiedyś doczekamy się wreszcie premiery Search Generative Experience w Polsce, ale na razie na pewno nie ma się co na to nastawiać.