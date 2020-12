Google Wiadomości na desktopie od dziś w ciemnym motywie, ale nie w trybie incognito

Jak dla mnie, im więcej ciemnego trybu w systemie, tym lepiej. Oczom jakoś przyjemniej patrzy się na ciemne tła, a i w pewnych wypadkach taka funkcja przysługuje się także baterii urządzenia. Mamy kolejne miejsce, w którym można czytać publikacje, nie obawiając się o białe plansze, atakujące wzrok – Google Wiadomości.

Google Wiadomości na ciemno poproszę

Google, mając w sieci własne miejsce, gdzie promuje najlepsze i najbardziej aktualne wiadomości z różnych wydawnictw internetowych, już dawno temu zadbało, by można było wygodnie zapoznawać się z artykułami w trybie ciemnym. Przynajmniej tak było w aplikacji na systemy mobilne, bo w edycji desktopowej gałki oczne wciąż wypalała śnieżnobiała jasność. Teraz się to zmienia.

Aplikacja Wiadomości Google na Androidzie

Obecnie, niezależnie, czy przeglądamy nagłówki w apce Wiadomości Google, czy też udajemy się w tym celu na stronę news.google, możemy włączyć tak tryb nocny. Jeśli tylko będzie to możliwe, witryna dopasuje się do aktualnych ustawień naszego systemu, odejmując nam „pracy” przy manualnym włączaniu opcji – co też nie jest specjalnie trudne.

Wystarczy przejść do ustawień, klikając opcję dostępną w kolumnie z lewej strony ekranu.

Po odpowiednim ustawieniu, przeglądanie zawartości strony staje się znacznie przyjemniejsze wieczorami, gdy posługujemy się głównie sztucznym światłem, i wolelibyśmy zmniejszyć poziom jego emisji wprost z monitora.

Co ważne, tryb ciemny możemy ustawić tylko wtedy, gdy jesteśmy zalogowani na swoje konto Google. Oznacza to, że próbując odpalić stronę Google Wiadomości w trybie incognito, opcja ustawienia nocnego motywu nie będzie dla nas dostępna.

Tryb nocny już prawie wszędzie

Co prawda Google jest nadzwyczaj ślamazarne we wprowadzaniu trybu ciemnego do swoich aplikacji i usług, ale powoli przystosowuje się do tego standardu. W maju otrzymaliśmy na przykład aktualizację głównej aplikacji Google.

Inne firmy też radzą sobie z tym ze zmiennym szczęściem. Windows 10 ulepszony tryb ciemny otrzymał we wrześniu, a Facebook zaczął wprowadzać go do swojej głównej apki w listopadzie. Minie więc jeszcze trochę czasu, zanim korzystając z różnych urządzeń i programów, będziemy mogli cieszyć się ujednoliconym doświadczeniem z użytkowania.

Pamiętajcie, że Tabletowo też możecie czytać w trybie nocnym. Wystarczy kliknąć na ikonkę księżyca w prawym, górnym rogu ekranu, tuż obok lupy wyszukiwania :)