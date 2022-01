Ta zmiana upodobni smartwatche z systemem Google do produktów Apple

Nie ma nic gorszego w kwestii interfejsu niż brak możliwości dostosowania go pod swoje wymagania. Zdaje sobie z tego sprawę Apple, dlatego ich smartwatche pozwalają obrócić ekran o 180 stopni.

Wear OS od Google otrzyma opcję odwrócenia ekranu

Co daje użytkownikowi odwrócenie ekranu na wyświetlaczu smartwatcha? Dzięki takiej zmianie urządzenie jest czytelne na nadgarstku u osób noszących zegarki na prawej ręce. Z uwagi na fakt, że leworęczni stanowią ok. 10% liczby wszystkich ludzi na ziemi, ciężej jest znaleźć przedmioty codziennego użytku dostosowane do potrzeb osób niepraworęcznych. Noże, nożyczki, a w przypadku sprzętu komputerowego profilowane myszki – ogólnodostępne projekty są dla leworęcznych często nieintuicyjne.

O potrzebie wprowadzenia możliwości odwrócenia interfejsu Google wiedziało od 2018 roku. 26 kwietnia utworzono wątek z prośbą o dodanie ręcznego obracania interfejsu do zegarków z system Android Watch (poprzednia nazwa WearOS). W cyfrowym sklepie są dostępne aplikacje, które to umożliwiają, ale nie zawsze działają zgodnie z oczekiwaniami użytkowników.

Prawie 4 lata po utworzeniu wątku, jeden z pracowników Google oznaczył problem jako naprawiony i dodał krótki komentarz:

Nasz zespół programistów zaimplementował funkcję o którą prosiliście i będzie ona dostępna w przyszłości na nowych urządzeniach.

Choć na wprowadzenie zmiany w systemie leworęczni czekali tyle lat, rozwiązanie nie zostało ciepło przyjęte przez użytkowników. Kluczowe są tu ostatnie słowa – „nowe urządzenia” oznaczają bowiem, że aktualizacja nie pojawi się na obecnych smartwatchach.

Zamiast pochwał i radości, jest więc rozgoryczenie i niezadowolenie leworęcznych, którzy chcieli w końcu wygodnie korzystać ze smartwatchy na systemie Google. Część osób być może wymieni swoje kilkuletnie urządzenia i z radością przyjmie nową funkcję. Inni, być może już dawno przenieśli się do konkurencji.