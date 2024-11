Masz dość reklam? Google TV wprowadza nowy format z kodem QR

Jeżeli na każdym kroku w sieci prześladują Cię wymyślne reklamy i masz tego dość… to mam złą wiadomość. Google TV wprowadziło nowy format reklam, który serwuje użytkownikom wielki kod QR do zeskanowania i przeniesienia na landing page reklamodawcy.

Google TV z nowym formatem reklam

Dwa miesiące temu pisałem, że Google TV w wersji mobilnej zmieniło wygląd. Przemodelowano aplikację, ale to nie był koniec, a raczej początek zmian w ostatnich tygodniach. Następnie amerykański gigant poinformował o wyższych wymaganiach technicznych dla Google TV, czyli swojej platformy smart TV. Część z przytoczonych przeze mnie zmian jest dobra, inne niekoniecznie. Ale nowy format reklam? Google, serio?

Dotychczas reklamy w Google TV nie były do końca skuteczne i reklamodawcy nie sięgali po nie aż tak chętnie, jak w przypadku reklam na YouTube czy nawet w wyszukiwarce. Teraz jednak ma się to zmienić za sprawą nowego formatu, który – oprócz tego, że wyświetla bardzo dużą reklamę – to jeszcze pokazuje ogromny kod QR do zeskanowania. Kod QR ma kierować bezpośrednio na landing page reklamodawcy, gdzie do kupienia zapewne będzie jakiś produkt lub usługa – a przynajmniej tak to ma działać w teorii.

Nowe reklamy z QR kodem w Google TV (źródło: 9to5google)

Nowy format reklam jest kłopotliwy

Nie muszę chyba mówić, że większość z nas ma powoli dość atakujących nas reklam z każdej strony. Ich ilość w sieci rośnie w zastraszającym tempie, a Google chce nam serwować kolejne. Nie dość, że te zasłaniają pół ekranu, to jeszcze w gruncie rzeczy są… dość niebezpieczne. Skanowanie QR kodów niewiadomego pochodzenia nie jest najlepszym pomysłem, a wiemy, że przez platformy reklamowe potrafi się prześlizgnąć jakiś oszust i serwować linki do niechcianych stron.

Co ciekawe, Google przeprowadza badania na temat ilości reklam na ekranie Google TV. Nowy format z pewnością przyciąga uwagę i może lepiej służyć reklamodawcom, ale wydaje się zabierać za dużo miejsca. Na moim egzemplarzu telewizora z Google TV jeszcze te reklamy się nie pojawiły, ale zapewne jest to kwestią czasu, jak ta funkcja przywędruje z USA do Europy.