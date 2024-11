Samsung zbuduje telefon LG napędzany AI?

W sieci można znaleźć pierwsze informacje o tym, że Samsung miałby zbudować dla LG telefon napędzany sztuczną inteligencją. Koreański gigant technologiczny chce pomóc rodzimemu LG Uplus i to właśnie dla tej spółki w ramach grupy LG stworzony będzie nowy smartfon napędzany AI. Co jeszcze wiemy o tym sprzęcie?

LG powróci na rynek smartfonów?

LG postanowiło wycofać się z ostrej rywalizacji na rynku smartfonów w 2021 roku. Od tego czasu jednak co jakiś czas w sieci można znaleźć kolejne plotki informujące o tym, że firma przymierza się do powrotu. Wcześniej ich decyzja była spowodowana rosnącą konkurencją, ale wydaje się, że znaleźli na to rozwiązanie w myśl zasady „jeżeli nie możesz ich pokonać, to się do nich przyłącz”. Prawdopodobnie LG planuje nawiązać bliską współpracę z Samsungiem.

W Korei Południowej istnieje spółka LG Uplus, która działa w ramach całej grupy LG. Jest ona jedną z największych sieci komórkowych na tamtym rynku. Na początku tego miesiąca uruchomiła usługę asystenta połączeń, który jest oparty o sztuczną inteligencją. Generatywny model zasilający ten produkt to „ixi-O”. Firma chce iść jednak krok dalej i poprosiła o pomoc Samsunga. Ten nie dość, że produkuje świetne urządzenia, to jeszcze równolegle do tego rozwija sztuczną inteligencję. Ostatnio zaprezentował Gauss 2, czyli kolejną iterację generatywnego modelu językowego.

Samsung ma pomóc LG Uplus

Na stronie Ked Global można znaleźć informacje o tym, że koreański operator sieci komórkowej odezwał się do rodzimego giganta na rynku technologicznym, czyli Samsunga, w sprawie stworzenia smartfona napędzanego sztuczną inteligencją. Ideą obu firm jest połączenie Galaxy AI z ixi-O. Co ciekawe, takie urządzenie miałoby być dostępne jedynie dla klientów LG Uplus.

Rzekomo Samsung i LG Uplus miały zawrzeć umowę na utworzenie „prawdziwego telefonu AI”. Na etapie projektowana koreański gigant ma optymalizować go pod sztuczną inteligencję od LG, ale istnieje spora szansa, że oficjalnie będzie widnieć pod flagą „Galaxy” i być sprzedawany w LG Uplus jako smartfon Samsunga. Czas pokaże, co przyniesie przyszłość, ale kto wie – być może wkrótce i w Polsce jakiś operator zdecyduje się na taki ruch?