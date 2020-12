Zostań fotografem ulicznym Google Street View i dodawaj zdjęcia robione smartfonem

Usługa Street View, umożliwiające wirtualne zwiedzanie ulic, niebawem powinna rozszerzyć się o sporo nowych zdjęć. Google udostępniło bowiem możliwość dodawania własnych materiałów.

Bez specjalnego samochodu, wystarczy aplikacja i smartfon

Zdjęcia, które możemy oglądać w Street View, zazwyczaj wykonywane są przez zestaw kamer umieszczonych na samochodach należących do floty Google. Owszem, dzięki temu prezentują się on naprawdę dobrze, ale dostępne materiały są ograniczone wyłącznie do miejsc, w których pojawiło się Google. Niebawem się to zmieni.

Google na oficjalnym blogu ogłosiło nowość, która właśnie trafia do aplikacji Street View. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzono tryb pozwalający użytkownikom na dodawanie własnych materiałów. Warto tutaj zaznaczyć, że nie jest potrzebne żadne specjalne urządzenie – wystarczy zwykły smartfon wspierający ARCore.

W celu utworzenia własnego widoku ulicy należy tylko uruchomić aplikację, a następnie wybrać się na wycieczkę po ulicy. Zostanie wówczas wykonana seria zdjęć, które zostaną automatycznie połączone i oprogramowanie wygeneruje materiał zbliżony do tego, który zbierany jest przez samochody Google.

Nowe narzędzie powinno wkrótce pozytywnie wpłynąć na bazę zdjęć w Street View. Niewykluczone, że niebawem będziemy mogli odbyć wirtualny spacer po miejscach wcześniej niedostępnych. W końcu, nic nie stoi na przeszkodzie, aby użytkownik dodał własną ulicę i następnie udostępnił ją w usłudze Google.

Testy już trwają

Obecnie funkcja została udostępniona w wersji beta w wybranych regionach – Toronto, Kanadzie, Nowym Jorku, Austin w Teksasie, a także w Nigerii, Indonezji i Kostaryce. Oczywiście z czasem lista zostanie rozszerzona o kolejne lokalizacje, a z narzędzia będzie mógł skorzystać każdy użytkownik.

Jak już wcześniej wspomniałem, wymagany jest wyłącznie smartfon z Androidem wspierający ARCore. Niewykluczone, że funkcja pojawi się również na urządzeniach działających pod kontrolą iOS.

Warto dodać, że to nie jedyna nowość, którą niebawem otrzymają właściciele smartfonów z Androidem. Google zapowiedziało bowiem wprowadzenie kilku nowych funkcji, a także dowiedzieliśmy się, że Android Auto oficjalnie zadebiutuje w Polsce.