Google zapyta Cię o połączenie usług. O co chodzi?

Zgodnie z unijnymi przepisami firma Google nie może już stosować samowolki i swobodnie przesyłać danych na Twój temat pomiędzy swoimi usługami. Zapyta Cię więc, w jakim obszarze zgadzasz się na takie transfery i zachęci Cię do współpracy, obiecując „pełniejsze doświadczenie”.

Google pozwala połączyć (lub rozłączyć) usługi

Dokładnie 6 marca 2024 roku mija termin, do kiedy technologiczni giganci muszą dostosować swoje produkty i usługi do przepisów zawartych w DMA. Unijny Akt o rynkach cyfrowych (ang. Digital Markets Act) reguluje między innymi to, na jakich zasadach może odbywać się przekazywanie informacji pomiędzy jednymi i drugimi serwisami czy aplikacjami.

Jeszcze w styczniu firma Google zapowiadała, że na mocy tych postanowień będzie pytać swoich użytkowników o to, które usługi chcą połączyć. Teraz, na kilka dni przed ostatecznym terminem, rzeczywiście zaczęła to robić. Podczas korzystania z różnych aplikacji Twoim oczom może ukazać się komunikat, że „Ta funkcja wymaga połączenia”, a poniżej do wyboru będą dwie opcje: „Zamknij” oraz „Przejrzyj teraz”.

Najpierw Google wyświetla komunikat (1), potem daje wybór (2) (źródło: Tabletowo.pl)

Wybranie drugiej opcji spowoduje, że zostaniesz przeniesiony do panelu „Połączone usługi Google” w ustawieniach Konta. W tym miejscu możesz wybrać, które aplikacje i narzędzia mają mieć możliwość przesyłania pomiędzy sobą informacji. Na liście znajdziesz przede wszystkim wyszukiwarkę, przeglądarkę Chrome, serwis YouTube, sklep Play czy Mapy.

Co daje połączenie usług Google?

W tym samym miejscu amerykański gigant wyjaśnia, że dzięki połączeniu usług będzie mógł rozwijać i ulepszać swoje usługi, a także lepiej personalizować je pod Twoim kątem. W efekcie zyskasz lepiej dopasowane reklamy, ale nie tylko.

Na przykład możliwość wykorzystania informacji z Chrome’a w YouTube zaowocować ma też bardziej precyzyjnymi rekomendacjami filmów. Z kolei jeśli w wyszukiwarce znajdziesz restaurację i spróbujesz ją zapisać, to bez połączenia z Mapami Google, nie zobaczysz swojego wyboru w tej drugiej aplikacji. Podobnie sprawa wyglądać będzie na późniejszym etapie – z rezerwacjami.

Jeśli chcesz dokonać wyboru już teraz, nie musisz czekać, aż komunikat pojawi się sam. Możesz przejść do sekcji „Połączone usługi Google” w ustawieniach swojego Konta albo po prostu kliknąć tutaj.