Kolejny Pixel Watch może potwierdzić deklaracje Google

Google od dłuższego czasu promuje się jako firma stawiająca na zrównoważony rozwój i ekologiczne rozwiązania. Niektóre z jej produktów, takie jak Pixel Watch, budzą jednak kontrowersje ze względu na brak możliwości naprawy. Teraz pojawiła się nadzieja, że w przyszłych wersjach smartwatcha sytuacja może się zmienić.

Google Pixel Watch w końcu będzie można naprawić?

Podczas panelu na Climate Week NYC, Nicole Azores, menedżer ds. polityki publicznej w Google, ogłosiła, że firma „rozważa możliwość” wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w przyszłych modelach smartwatchy, co umożliwiłoby ich naprawę. Jak zaznaczyła, zegarki są jeszcze stosunkowo nowym segmentem produktów, ale Google pracuje nad tym, aby stały się bardziej przyjazne użytkownikom i planecie.

Do tej pory urządzeń z serii Pixel Watch – od pierwszego modelu po najnowszy Pixel Watch 3 – nie dało się naprawić, co wzbudzało frustrację wśród użytkowników, którzy musieli wymieniać całe urządzenie, nawet w przypadku drobnych uszkodzeń, jak pęknięcie ekranu.

Choć Google nie podało dokładnej daty wprowadzenia możliwych do naprawienia modeli, decyzja o rozważaniu takiego rozwiązania to krok w kierunku wyjścia z hipokryzji. Azores przyznała, że firma chce, aby wszystkie produkty, nie tylko smartfony i tablety, były naprawialne. To ważne, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnącą świadomość ekologiczną konsumentów, którzy coraz częściej wybierają produkty, które mogą być serwisowane zamiast wymieniane.

Ekologiczne deklaracje Google a rzeczywistość

Google od lat deklaruje swoje zaangażowanie w ekologiczne działania, jednak rzeczywistość bywa nieco inna. Przykładem jest wspomniany Pixel Watch 3, który, mimo że został zapakowany w ekologiczne pudełko, wciąż pozostanie nienaprawialny. Dążenie do tego ma ogromne znaczenie w kontekście problemu rosnącej ilości elektroodpadów.

Jak wynika z danych, ilość odpadów elektronicznych sięgnęła w 2022 roku 62 miliardów kilogramów, z czego mniej niż jedna czwarta została poddana recyklingowi. Google, poprzez zapowiedzi naprawialności swoich przyszłych smartwatchy, może realnie wpłynąć na zmniejszenie tego problemu, jednocześnie realizując swoje ekologiczne zobowiązania.

Nie jest jednak pewne, kiedy te zmiany wejdą w życie. Według ekspertów, zaprojektowanie i wprowadzenie na rynek naprawialnych smartwatchy może zająć nawet kilka lat. Możliwe więc, że nie zobaczymy takiej zmiany w Pixel Watch 4, tylko późniejszych modelach.