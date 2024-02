To się przyda w moim Pixelu. Będzie nowy tryb osłony ekranu

Smartfony z serii Google Pixel od początku potrafiły przykuwać uwagę. Najpierw funkcjonowały jako ciekawostka, ale teraz uznawane są za jedne z najlepszych urządzeń z Androidem na pokładzie. Do zestawu ich funkcji wkrótce dołączy kolejna.

Smartfon używany w rękawiczce

Domyślna czułość ekranu smartfona na dotyk zwykle jest idealna do korzystania z telefonu na co dzień. Sytuacja nieco komplikuje się w zimie, gdy w ruch idą rękawiczki. By nie ściągać każdorazowo ocieplaczy dłoni, ludzie zaopatrują się w specjalne rękawice z palcem umożliwiającym obsługę dotykowego ekranu.

Inną opcją jest skorzystanie z funkcji, którą można znaleźć w wielu smartfonach. W serii Google Pixel umieszczono ją w sekcji ustawień wyświetlacza. Nazywa się Tryb osłony ekranu i zwiększa czułość na dotyk, jeśli na przykład zdecydowaliśmy się na zakup folii lub szkła ochronnego na front urządzenia.

Tryb ochrony ekranu w Google Pixel 7 (fot. Tabletowo)

Jedynym minusem takich rozwiązań jest to, że trzeba je manualnie włączać. I właśnie tutaj przyda się wiedza związana z nową wersją beta Androida 14.

Pixel sam rozpozna, czy używasz go w rękawiczce

Redaktorzy Android Police, buszując w kodzie systemu Android 14 QPR3 Beta 1, odkryli polecenia dotyczące włączenia nowej funkcji „dotyku adaptacyjnego”. Jej opis wskazuje, że ma ona być odpowiedzialna za automatyczne dostosowanie czułości dotyku do otoczenia, aktywności użytkownika i rodzaju wybranego przez niego zabezpieczenia ekranu.

Całkiem możliwe, że ekran będzie w stanie sam rozpoznać, czy próbujemy używać telefonu w rękawiczce lub mokrymi dłońmi oraz czy założyliśmy na niego folię lub szkło ochronne. Uruchomi to funkcję, dzięki której nie będziemy musieli sami przełączać trybów czułości wyświetlacza – stanie się to automatycznie.

Trudno przecenić takie rozwiązanie, zwłaszcza podczas chłodnych dni, gdy ręce wręcz grabieją podczas użytkowania telefonu bez założonych rękawiczek.

Nie wiadomo, do których smartfonów Google Pixel trafi wspomniana nowość. Najpewniej otrzymają ją nowe Pixele 8, jako że już teraz potrafią wykrywać, że na ekran nałożono dodatkową warstwę ochronną.

