Polski gracz mobilny – czyli kto? Jak często płacimy za gry?

Ile wydajemy średnio na gry mobilne? Kto częściej kupuje – mężczyźni czy kobiety? Czy w czasie zabawy robimy coś dodatkowego? Badanie wykonane w 2023 roku to kopalnia ciekawych informacji o nawykach polskich graczy mobilnych.

Gry mobilne – wielozadaniowość połączona z wygodą

Dla większości z nas, skupianie się wyłącznie na rozgrywce raczej nie wchodzi, nomen omen, w grę. Aż 76% ankietowanych lubi w trakcie sesji na smartfonie robić coś więcej niż tylko miziać palcem po ekranie. Wśród młodszych graczy ten wynik jest jeszcze wyższy i sięga 86% badanych. Prawie połowa grających (45%) słucha w tym czasie muzyki, 32% ogląda seriale, a jeden na czterech graczy (23%) w ramach multitaskingu przewija media społecznościowe. Do socjalizacji w grze za pomocą wbudowanych komunikatorów przyznało się ok. 10% ankietowanych.

Dlaczego jednak, pomimo obecności przenośnych konsol, wciąż sięgamy po gry na smartfony? Ponad dwie trzecie spytanych osób (68%) podało odpowiedź, która zapewne każdemu przyjdzie do głowy: bo możemy w ten sposób grać wtedy, kiedy chcemy. Dodatkowo, gry na smartfony nie mają wysokich wymagań sprzętowych (na co wskazuje 28% badanych), a co czwarta ankietowana osoba docenia ogromną liczbę darmowych gier do wyboru. 12% badanych korzysta z możliwości współczesnej technologii i na telefonie kontynuuje rozgrywkę zaczętą na innej platformie (tzw. cross-progression).

Gamingowe smartfony to dowód, że wciąż chcemy traktować te urządzenia jako potencjalne maszyny do grania. (fot. ASUS)

Gracze mobilni lubią szybsze postępy

Prawie połowa ankietowanych osób (46%) przyznała się, że wydaje pieniądze na przyspieszenie progresu w grze. Częściej „wymiękają” mężczyźni niż kobiety (56% vs 38%) w wieku 25-34 lat (55%) – młodsi o dziwo potrafią powstrzymać się od pokusy opłacenia szybszego postępu (wykupuje go 31% osób). Kobiety za to częściej niż mężczyźni (13% vs 9%) płacą za odblokowywanie misji i dostępu do nowych lokacji.

Inne powody, dla których mobilni gracze decydują się sięgnąć do portfela to m.in. granie nieprzerwane reklamami (14% ankietowanych), uporanie się z trudnym etapem w rozgrywce (13%) czy chęć zyskania przewagi nad innymi i wygrana (12%).

Jak wygląda natomiast kwestia wysokości miesięcznie wydawanych na te cele kwot? Sortując od najniższych widełek cenowych do największych:

wydatków unika 54% graczy,

mniej niż 10 złotych wydaje 6% graczy,

11-50 złotych to najpopularniejszy przedział cenowy, tyle wydaje bowiem 22% badanych,

51-100 złotych wydaje tylko 8% graczy,

ponad 100 złotych na gry mobilne przeznacza 5% grających,

5% grających ma problem z oszacowaniem wydatków.

Oczywiście przelanie kilku groszy za szybsze postępy w zabawie to nie jedyne, za co można płacić w grach mobilnych. 18% badanych podczas wirtualnych zakupów lubi wzbogacić się o nowe przedmioty (18%), umiejętności dla postaci (17%) czy odblokować przepustkę sezonową i dorzucić do portfela nieco wewnątrzgrowej waluty (16%). Do kupowania strojów dla postaci przyznaje się 14% osób.

Ta przystępność mobilnego gamingu sprawia, że użytkownicy chętnie testują nowe tytuły. Z naszych danych wynika, że 60% graczy ściągnęło nową grę w ciągu ostatniego miesiąca, z czego 36% zrobiło to w ostatnim tygodniu. Dlatego gracze mobilni chcą szybszych postępów, za co są w stanie zapłacić – chcą osiągnąć cel i przejść do kolejnego tytułu. Dorota Rakowska, szef marketingu w Huawei CBG Polska

Badanie wykonano przez SW Resarch na zlecenie Huawei w sierpniu 2023 roku na grupie 1006 osób.