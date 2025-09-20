Mała kamerka sportowa DJI nie ma już przed nami tajemnic

kamera sportowa DJI Osmo Nano
DJI Osmo Nano
DJI szykuje się do premiery swojej najnowszej kamerki sportowej. DJI Osmo Nano, bo o niej mowa, zadebiutuje oficjalnie 23 września 2025 roku, ale dzięki danym z jednego ze sklepów, które pojawiły się w sieci, znamy już jej pełną specyfikację, zdjęcia i ceny.

Specyfikacja i funkcje. Co zaoferuje DJI Osmo Nano?

DJI Osmo Nano to kompaktowa kamerka z nowym, 1/1,3-calowym sensorem, który oferuje 13,5 stopnia zakresu dynamicznego. Użytkownicy będą mogli nagrywać wideo w 4K w 60 fps, a także w trybie slow motion w 4K w 120 fps.

Obiektyw o polu widzenia 143° sprawia, że w kadrze zmieści się więcej szczegółów, co docenią zwłaszcza osoby filmujące sporty ekstremalne czy podróże. Osmo Nano wspiera też zapis 10-bitowy z profilem D-Log M, co daje większą swobodę w postprodukcji.

kamera sportowa DJI Osmo Nano
kamera sportowa DJI Osmo Nano
DJI Osmo Nano (źródło: DroneXL)

Kamerka będzie oferować dwa tryby stabilizacji. Pierwszy z nich, Horizon Balancing, koryguje przechylenia w zakresie do 30°, a drugi – RockSteady 3.0 – redukuje wstrząsy przy dynamicznych ujęciach. Oba działają również w jakości 4K/60 fps.

DJI zadbało także o pracę w trudnych warunkach, ponieważ mowa tu zarówno o wbudowanym trybie nocnym, który poprawia jakość obrazu przy słabym świetle, jak i odporności (IPX4) na zanurzenie do 10 metrów bez dodatkowej obudowy.

Osmo Nano będzie obsługiwać różne tryby nagrywania, w tym poziomy i pionowy, automatyczne rejestrowanie klipów, a także funkcję pre-recording, która zapisuje kilka sekund materiału sprzed naciśnięcia przycisku. Dzięki integracji z aplikacją DJI, użytkownik będzie mieć dostęp do gotowych szablonów montażowych, filtrów czy efektów.

W kwestii audio, nowa kamerka sportowa zaoferuje wbudowane mikrofony stereo, ale też możliwość podłączenia do dwóch zewnętrznych nadajników mikrofonowych DJI bezpośrednio, bez użycia dodatkowego odbiornika.

Konstrukcja, akcesoria i cena

Osmo Nano będzie mieć dwustronny, magnetyczny system montażu, który pozwala szybko zmieniać pozycję kamery. W zestawie znajdzie się m.in. magnetyczny uchwyt na czapkę, smycz, adapter z kulowym przegubem i stacja dokująca Vision Dock. Ta ostatnia nie tylko umożliwi szybkie ładowanie (do 80% w 20 minut), ale także rozszerzy czas nagrywania do 200 minut przy 1080p/24 fps. Dodatkowo stacja dokująca będzie wspierać szybki transfer danych przez USB 3.1 i ma dodatkowy slot na kartę microSD.

kamera sportowa DJI Osmo Nano
kamera sportowa DJI Osmo Nano
DJI Osmo Nano (źródło: DroneXL)

Osmo Nano jest również kompatybilna z siecią Wi-Fi 6, co zapewnia transfer do 80 MB/s przy bezprzewodowym zgrywaniu materiałów. Funkcja Live View pozwala sterować kamerą w czasie rzeczywistym z poziomu dotykowego ekranu OLED. Producent przygotował też zestaw filtrów kolorystycznych Pro, tryb auto-beauty Glamour Effects 2.0 oraz funkcję Live Photos.

Premiera Osmo Nano odbędzie się 23 września 2025 roku. Model z pamięcią 64 GB będzie kosztował 369 euro (~1580 złotych), natomiast wariant z 128 GB pamięci – 399 euro (~1700 złotych).

