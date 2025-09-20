Mała kamerka sportowa DJI nie ma już przed nami tajemnic

DJI szykuje się do premiery swojej najnowszej kamerki sportowej. DJI Osmo Nano, bo o niej mowa, zadebiutuje oficjalnie 23 września 2025 roku, ale dzięki danym z jednego ze sklepów, które pojawiły się w sieci, znamy już jej pełną specyfikację, zdjęcia i ceny.

Specyfikacja i funkcje. Co zaoferuje DJI Osmo Nano?

DJI Osmo Nano to kompaktowa kamerka z nowym, 1/1,3-calowym sensorem, który oferuje 13,5 stopnia zakresu dynamicznego. Użytkownicy będą mogli nagrywać wideo w 4K w 60 fps, a także w trybie slow motion w 4K w 120 fps.

Obiektyw o polu widzenia 143° sprawia, że w kadrze zmieści się więcej szczegółów, co docenią zwłaszcza osoby filmujące sporty ekstremalne czy podróże. Osmo Nano wspiera też zapis 10-bitowy z profilem D-Log M, co daje większą swobodę w postprodukcji.

DJI Osmo Nano (źródło: DroneXL)

Kamerka będzie oferować dwa tryby stabilizacji. Pierwszy z nich, Horizon Balancing, koryguje przechylenia w zakresie do 30°, a drugi – RockSteady 3.0 – redukuje wstrząsy przy dynamicznych ujęciach. Oba działają również w jakości 4K/60 fps.

DJI zadbało także o pracę w trudnych warunkach, ponieważ mowa tu zarówno o wbudowanym trybie nocnym, który poprawia jakość obrazu przy słabym świetle, jak i odporności (IPX4) na zanurzenie do 10 metrów bez dodatkowej obudowy.

Osmo Nano będzie obsługiwać różne tryby nagrywania, w tym poziomy i pionowy, automatyczne rejestrowanie klipów, a także funkcję pre-recording, która zapisuje kilka sekund materiału sprzed naciśnięcia przycisku. Dzięki integracji z aplikacją DJI, użytkownik będzie mieć dostęp do gotowych szablonów montażowych, filtrów czy efektów.

W kwestii audio, nowa kamerka sportowa zaoferuje wbudowane mikrofony stereo, ale też możliwość podłączenia do dwóch zewnętrznych nadajników mikrofonowych DJI bezpośrednio, bez użycia dodatkowego odbiornika.

Konstrukcja, akcesoria i cena

Osmo Nano będzie mieć dwustronny, magnetyczny system montażu, który pozwala szybko zmieniać pozycję kamery. W zestawie znajdzie się m.in. magnetyczny uchwyt na czapkę, smycz, adapter z kulowym przegubem i stacja dokująca Vision Dock. Ta ostatnia nie tylko umożliwi szybkie ładowanie (do 80% w 20 minut), ale także rozszerzy czas nagrywania do 200 minut przy 1080p/24 fps. Dodatkowo stacja dokująca będzie wspierać szybki transfer danych przez USB 3.1 i ma dodatkowy slot na kartę microSD.

DJI Osmo Nano (źródło: DroneXL)

Osmo Nano jest również kompatybilna z siecią Wi-Fi 6, co zapewnia transfer do 80 MB/s przy bezprzewodowym zgrywaniu materiałów. Funkcja Live View pozwala sterować kamerą w czasie rzeczywistym z poziomu dotykowego ekranu OLED. Producent przygotował też zestaw filtrów kolorystycznych Pro, tryb auto-beauty Glamour Effects 2.0 oraz funkcję Live Photos.

Premiera Osmo Nano odbędzie się 23 września 2025 roku. Model z pamięcią 64 GB będzie kosztował 369 euro (~1580 złotych), natomiast wariant z 128 GB pamięci – 399 euro (~1700 złotych).