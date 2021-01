Przydatna nowość: Google Lens pozwoli przetłumaczyć tekst bez połączenia z internetem

W najnowszej aktualizacji aplikacja Google Lens zyskała naprawdę przydatną funkcję. Teraz korzystanie z wbudowanego tłumacza będzie możliwe przy słabym połączeniu z internetem, a nawet wtedy, gdy całkowicie go zabraknie.

Tłumacz w trybie offline już dostępny

Aplikacja Google Lens, w Polsce znana również pod nazwą Obiektyw Google, sprawdza się w wielu sytuacjach – np. gdy musimy zeskanować i skopiować tekst, w restauracji, a dzięki funkcji tłumacza także podczas wyjazdów zagranicznych. Nie powinna więc dziwić jej wysoka popularność – licznik pobrań w Google Play przekroczył już 500 mln.

Teraz, wraz z wdrożoną właśnie nową funkcją, Google Lens staje się jeszcze lepszym narzędziem. Wbudowany tłumacz zyskał właśnie możliwość działania offline. Oznacza to, że z aplikacji będziemy mogli skorzystać również w przypadku słabego połączenia z siecią lub w sytuacji, gdy całkowicie go zabraknie. To naprawdę przydatne rozwiązanie – w końcu nie w każdym miejscu mamy dostęp do internetu, a nawet jeśli mamy, to w wybranych krajach opłaty za transfer mogą być bardzo wysokie.

Nowość jest wprowadzana w wersji na Androida. W związku z tym, że aktualizacja odbywa się po stronie serwera, nie trzeba pobierać nowej wersji aplikacji. Aby skorzystać z nowej funkcji, wystarczy tylko przejść do opcji i pobrać interesujące pakiety językowe. Większość z nich ma rozmiar nieznacznie przekraczający 40 MB.

Google Lens – jak korzystać z trybu offline?

Odpowiednia aktualizacja powinna być już dostępna dla polskich użytkowników aplikacji. Jeśli więc chcemy mieć dostęp do wbudowanego tłumacza, niezależnie od połączenia z internetem, to musimy:

Uruchomić aplikację Google Lens na smartfonie. Przejść do ekranu Tłumacza. Dotknąć „pigułkę” wyboru języka. Na ekranie listy dostępnych języków wybrać interesującą nas pozycję i dotknąć przycisk pobierania. To wszystko. Tłumacz będzie już działał w trybie offline.

Jak już wspomniałem, większość paczek zajmuje około 40 MB. Nie będzie więc problemu, aby w pamięci smartfona trzymać kilka języków w trybie offline.

Warto dodać, że aplikacja jest ciągle rozwijana przez Google, a użytkownicy często otrzymują nowe funkcje. Wśród tych ostatnio dodanych należy wymienić chociażby opcję kopiowania tekstu z aplikacji wprost na komputer.